HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hedef yaşlılar, yöntem aynı! 87 milyon liralık vurgun

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Ankara merkezli 11 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonu sonucunda 11 vatandaşı dolandırıp 87 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon yapıldı. 22 şüpheli şahıs tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, kendisini polis, savcı olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

Hedef yaşlılar, yöntem aynı! 87 milyon liralık vurgun 1

Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayarak kendilerini Polis olarak tanıtan şüpheliler, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak" diyerek mağdurlar toplam 87 milyon lira dolandırıldı. Şüpheliler, mağdurlardan para, döviz ve ziynet eşyalarını nakite çevirerek hesaplarına göndermelerini istediler. Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcılar yakalandı. Şüpheli şahısların 22'si Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ve Dünya’da deprem riski en düşük bölgeler açıklandıTürkiye ve Dünya’da deprem riski en düşük bölgeler açıklandı
"Dayak korkusundan" adam öldürmüş"Dayak korkusundan" adam öldürmüş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.