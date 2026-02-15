HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da dorse üretim fabrikasında yangın paniği

Karaman’da dorse üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman’da dorse üretim fabrikasında yangın paniği

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde’de faaliyet gösteren bir dorse üretim fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Fabrikadaki dumanları tahliye çalışmaları sırasında ekipler fabrikanın kapılarının açılmaması üzerine bir demir kapıyı kırarak dumanların tahliyesini sağladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının, mutfak bölümündeki elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da dorse üretim fabrikasında yangın paniği 1

Karaman’da dorse üretim fabrikasında yangın paniği 2

Karaman’da dorse üretim fabrikasında yangın paniği 3

Karaman’da dorse üretim fabrikasında yangın paniği 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölü yunus sahile vurduÖlü yunus sahile vurdu
Süphan Dağı tırmanışı hava muhalefetine takıldıSüphan Dağı tırmanışı hava muhalefetine takıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.