HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede eğitime ara verildi

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatısının büyük bir bölümü uçan lisede yarın eğitime ara verildi.

Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede eğitime ara verildi

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kalıcı Konutlar bölgesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü, şiddetli rüzgarda okulun bahçesine savruldu.

Okul binasının ön cephesinde de çatıdan kopan parçalar nedeniyle hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okulun bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, görevli personelle bölgeye gelerek okulda incelemelerde bulundu.

Özer, gazetecilere, okulu çatısının bir kısmının şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu belirterek, "Buraya çok yakın bir pansiyon var. Pansiyondaki öğrencilerimizi de bugün başka bir pansiyona naklederek psikolojik sağlamlıkları açısından tedbir alacağız. Olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla buraya geldik ve yerinde inceledik. İl Özel İdaresi ile konuştuk. Yarın sabah hemen çalışmalara başlayacaklar. Aynı zamanda diğer okullardaki personellerimiz de okul bahçesine gelmiş olan kalıntıları almış olacak. Bir gün süreyle okulumuzu tatil ettik. Yarınki duruma göre tatilin süresiyle ilgili kanaatimiz oluşacak." dedi.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar Yeni Mahalle Kurs Sokak'ta da bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladıTrump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı
Rusya: Ukrayna'ya ait 268 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurdukRusya: Ukrayna'ya ait 268 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.