Hekim muayenelerinde ve ilaçlarda alınan katılım payı güncellendi

Ayakta tedavi muayenelerindeki katılım payları güncellendi. Değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı ve yarından itibaren geçerli olacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım paylarında güncelleme yapıldı. Bu değişiklik, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile duyuruldu.

24 Mart 2013'te yayımlanan tebliğin ilgili maddesinde değişiklik yapıldı. Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayan kurumlar için muayene katılım payı alınmayacak.

KATILIM PAYI GÜNCELLENDİ

İkinci basamakta, resmi sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 26 lira olacak. Buna ek olarak, özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 60 lira olarak belirlendi. Aile hekimlerinden sevk edilen muayeneler için katılım payı 13 lira olacak.

İLAÇLAR İÇİN DE KATILIM PAYI GÜNCELLENDİ

Bu uygulama ile vatandaşların 2. ve 3. basamak hastanelere aile hekimleri üzerinden ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, ilaçlar için de katılım payı güncellendi. Her reçetede 3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3,76 lira alınacak. Üç kutunun üzerindeki her kutu için ise 1,25 lira katılım payı talep edilecek. Tebliğdeki bu değişiklikler, yarından itibaren geçerli olacak.

