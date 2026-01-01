HABER

Malatya’da kardan kapanan yollar açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, toplam 155 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde de kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama, solüsyonlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

EKİPLERDEN YOĞUN KARLA MÜCADELE MESAİSİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile Akçadağ’da 54, Arapgir’de 10, Arguvan’da 3, Darende’de 15, Doğanşehir’de 4, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 6, Kale’de 10, Kuluncak’da 7, Pütürge’de 17, Yazıhan’da 13, Yeşilyurt’ta 12 (kırsal) olmak üzere toplam 155 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Özellikle kar yağışının devam etmesi ve rakımı yüksek kesimlerde tipinin olması nedeniyle açılan yollar tekrar kapanırken, ekipler de kar yağışının ve tipinin kapattığı yolları tekrar açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HASTA VATANDAŞLAR SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Öte yandan, Arapgir ilçesi Boğazlı Mahallesi'nde nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Ali Gül rahatsızlığı artınca ekiplere haber verildi. Boğazlı Mahalle yolu ekipler tarafından açılarak hasta, Büyükşehir Belediyesi aracı ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Pütürge ilçesi Örencik Mahallesi'nde hastaneye hasta götüren ve yolda kalan minibüsün yardımına Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Yol açılarak hastanın hastaneye ulaşması sağlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

kar yağışı Malatya Pütürge
