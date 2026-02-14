İngiltere'den tansiyonu yükselten adım! Harekete geçtiler: Uçak gemisi taarruz grubunu gönderiyorlar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya'da gerçekleştirilen 62. Münih Konferansı'nda konuştu. "Savaşın artık uzakta olmadığı" ve "barış zemininin kaydığı" mesajlarıyla başladığı konuşmasında Starmer, "Tüm ikaz işaretleri ortada. Rusya saldırganlığa iştah duyduğunu kanıtladı. Ukrayna halkına korkunç acılar yaşattı. Hibrit tehditleri, kıtamızın dört bir yanına uzanıyor" dedi.

UKRAYNA'DA BARIŞIN TESİSİ

Rusya'nın artan kayıplarına rağmen silahlanmaya devam ettiğine işaret eden Starmer, "NATO, Rusya'nın içinde bulunduğumuz on yılın sonuna kadar ittifaka karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'da hepimizin elde etmek için çok çalıştığı barışın olması halinde bile Rusya'nın silahlanması sadece hızlanacaktır. Avrupa için tehlike orada bitmiş olmayacak. Daha da artacak. Dolayısıyla bu tehdide tam kapsamlı bir karşılık vermeliyiz" şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"

Çatışma aramadıklarını ve hedefin kalıcı bir barış olduğunu ifade eden Starmer, "Ancak bu tehditler karşısında önümüzde sadece tek bir uygulanabilir seçenek var. Şimdi binlerce konuşmada izlenen geleneği bozarak söylüyorum, bugün bir yol ayrımında değiliz. Önümüzdeki yol dümdüz ve açık. Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız. Halkımızı, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıyız. Avrupa olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE VE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ BİRBİRİNE BAĞLI"

İngiltere'nin artık "Brexit" yıllarının İngiltere'si olmadığını ifade eden Starmer, "Çünkü biliyoruz ki tehlikeli bir dünyada kendi içimize kapanarak kontrolü ele alamayız. Bu şekilde kontrolü teslim etmiş oluruz. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu yüzden zamanımı Başbakan olarak İngiltere'nin dünya sahnesindeki liderliğine ayırıyorum. Bugün burada bulunuşum da bu yüzden" dedi. İngiltere ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu, tarihin bize verdiği bir ders ve günümüzün de gerçekliğidir" dedi.

"AVRUPA, KENDİ SAVUNMASI İÇİN BİRİNCİL SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ"

ABD'nin de Avrupa için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyleyen Starmer, "ABD'nin 80 yıldır Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkının eşi benzeri yoktur. Bunun için minnettarız. Aynı zamanda işlerin değiştiğini de kabul ediyoruz. ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi, Avrupa'nın kendi savunması için birincil sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu. Avrupa'nın değişikliklere yanıt verirken 80 yıldır kendini ayakta tutan her şeyi göz ardı etmemesi gerektiğini ifade eden Starmer, "Bir kopuş anı yerine radikal bir yenilenme anı oluşturmalıyız. Bu nedenle ABD'nin tüm kabiliyetlerinin yerini kolaylıkla doldurabileceğimizi varsaymak yerine bazı bağımlılıklarımızı çeşitlendirme ve azaltmaya odaklanmalıyız" dedi. İngiltere'nin NATO'ya bağlılığının da devam ettiğini vurgulayan Starmer, "5. maddeye olan bağlılığımız her zamanki kadar derindir. Hiç şüpheniz olmasın, İngiltere çağrılırsa yardımınıza koşar. Avrupa, buna sırt çevirmemelidir. Bunun yerine daha Avrupalı bir NATO oluşturmak için birlikte ilerlemeliyiz" şeklinde konuştu.

"ORTAK BİR AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİ İNŞA ETMELİYİZ"

Avrupa'nın uyuyan bir dev olduğunu da söyleyen Starmer, "Ekonomilerimiz, Rusya ekonomisini 10 kattan fazla aşıyor. Büyük savunma kabiliyetimiz var. Fakat çoğu zaman bunlar üst üste konulduğunda toplamı gerçek değerinden az çıkıyor. Parçalanmış bir sanayi planlaması ve tedarik süreçleri, bazı alanlarda boşluklara ve bazı alanlarda ise devasa bir mükerrerliğe yol açtı" dedi. Starmer, "Avrupa'da 20'den fazla fırkateyn türü ve 10 tür savaş uçağı var. 10'dan fazla ana muharebe tankı türümüz var. ABD'de ise 1 tane var. Bu, aşırı derecede verimsiz ve ortak güvenliğimize zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Starmer, "Kabiliyetlerimizi, harcamalarımızı ve tedarik sürecimizi birbirine entegre etmek için bir araya gelmeli ve ortak bir Avrupa savunma sanayisi inşa etmeliyiz" diye konuştu.

"UÇAK GEMİSİ TAARUZ GRUBUMUZU KUZEY ATLANTİK VE KUZEY KUTBU'NA KONUŞLANDIRACAĞIZ"

Ukrayna ile dronlar üzerinde, Almanya, İtalya ve Fransa ile uzun menzilli füzeler konusundaki iş birliğinden övgüyle söz eden Starmer, "Bu iş birliği seviyesini Yüksek Kuzey ve Baltık genelinde diğer müttefiklerle de tekrarlamak istiyoruz. İngiltere, bu yıl uçak gemisi taarruz grubumuzu Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu'na konuşlandıracaktır" dedi. Starmer, operasyonun ABD, Kanada ve diğer NATO müttefikleriyle birlikte yürütüleceğini belirtti. Starmer bunu İngiltere'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine olan bağlılığının "güçlü bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Fransa ile nükleer işbirliğini de güçlendirdiklerini ifade eden Starmer, "İngiltere, onlarca yıl boyunca Avrupa'da caydırıcılığını tüm NATO üyelerini korumaya adayan yegane nükleer güç oldu. Fakat artık herhangi bir düşmanın bilmesi gereken şey, bir kriz anında birleşik gücümüzle karşı karşıya kalabileceğidir" dedi.

Savunma üretiminde Türkiye ile de yakın çalıştıklarını söyledi

Savunma üretimini hızlandırmak için liderlik gösterdiklerini ve bunu Almanya ve Fransa ile birlikte E3 formatında yaptıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı, "AB dahilindeki ortaklarla, özellikle İtalya ve Polonya ile yakın çalışıyoruz. Ayrıca Norveç, Kanada ve Türkiye ile de yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA, SAVUNMASINI İHMAL ETTİ"

Oturumun ABD'li gazeteci Christiane Amanpour'un moderatörlüğünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılımıyla gerçekleştirilen panel kısmında Starmer, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nın konferansta yaptığı konuşmasını değerlendirirken, Avrupa'nın savunmasını ihmal ettiği tespitinin doğru olduğunu söyledi. Starmer, "Avrupa, uzun yıllar boyunca kendi güvenliği ve savunması için yeterince şey yapmadı. Bunu su yüzüne çıkaran şey, Ukrayna'daki savaş oldu" dedi. İngiliz lider, "Hareketi yakalayarak ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapmamız gereken transatlantik ilişkiyi parçalamak değil, içinde bulunduğumuz şartlarda ve zamanlarda daha işe yarar olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı. Savunma, güvenlik ve istihbarat konusunda ABD ile 7/24 her gün çalıştıklarını söyleyen Starmer, "Bunun zayıfladığına dair bir işaret görmüyorum. Görmemeliyim de zira bu İngiltere'nin ve Avrupa'nın çıkarınadır. Bu, küresel olarak da bir çıkardır" dedi.

"GRÖNLAND KONUSU ARTIK DİYALOG SÜRECİNE GİRDİ"

Amanpour'un ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinin bitip bitmediğine ilişkin sorusuna Starmer, Grönland konusunun artık diyalog sürecine girdiği şeklinde cevap verdi. Starmer, "Arktik'te güvenlik hepimiz için gerçekten çok önemli ve daha fazlasını yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır