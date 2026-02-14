HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menfez olmayan yolda sel: Araçlar mahsur kaldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde menfez bulunmayan yol sağanak yağışın ardından sular altında kalırken, bazı araçlar mahsur kaldı.Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde ulaşımı sağlayan yolda menfez bulunmaması, özellikle yağışlı havalarda vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Menfez olmayan yolda sel: Araçlar mahsur kaldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde menfez bulunmayan yol sağanak yağışın ardından sular altında kalırken, bazı araçlar mahsur kaldı.
Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde ulaşımı sağlayan yolda menfez bulunmaması, özellikle yağışlı havalarda vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yarpuzlu köyünde menfez bulunmayan yol, sağanak yağışın ardından sular altında kalırken, bazı araçlar ise mahsur kaldı.

Menfez olmayan yolda sel: Araçlar mahsur kaldı 1

Mezra sakinleri, yol güzergahı üzerinde bulunan dere nedeniyle yağışlı havalarda araçların doğrudan suyun içinden geçmek zorunda kaldığını belirtti. Her gün öğrenci servisinin de aynı noktadan geçiş yaptığını ifade eden vatandaşlar, yaşanan durumun can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.
Son yağışlarla birlikte derede su seviyesinin yükseldiğini ve yolun ulaşıma kapandığını aktaran vatandaşlar, sel sularının yola taşması sonucu bazı araçların ilerleyemediğini, zaman zaman uzun süre yardım beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.
Hodri mezrasında ikamet eden vatandaşlar, muhtemel kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için söz konusu noktaya bir an önce menfez yapılmasını talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Menfez olmayan yolda sel: Araçlar mahsur kaldı 2

Menfez olmayan yolda sel: Araçlar mahsur kaldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandıBursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandı
Polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındıPolis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.