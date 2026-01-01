Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var! 63 il için alarm verildi

Türkiye 2026'nın ilk gününü kar yağışı ile karşıladı. Yeni yılın ilk günlerinde yurdu etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde kar yağışı, fırtına ve çığ riskini artırırken Meteoroloji 31 il için sarı kodlu uyarı yayımladı; Anadolu’da dondurucu soğuklar etkisini artırırken İstanbul için ise dikkat çeken bir hava değişimi öngörülüyor. Öte yandan İstanbul ve Ankara da dahil 63 ilde bugün kar yağışı devam edecek.

Rusya ve İzlanda kökenli aşırı soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni yılın ilk günlerinde Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında yurdun tamamında kar yağışı var.

İSTANBUL'DA 14 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yılbaşında beyaz örtüyle kaplanan megakentte kar yağışının devam edeceği uyarısında bulundu. Buna göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

EKSİ 14 DERECEYİ GÖRECEĞİZ

MGM'nin verilerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri yurdun en soğuk bölgesi olacak. Bolu'da hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düşecek. İzmir'de bile hava 0 dereceyi görecek.

“YARINDAN SONRA İŞ DEĞİŞİYOR: ANADOLU DONACAK”

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise canlı yayında yaptığı açıklamada hava durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yarından sonra iş biraz daha değişiyor. Şöyle değişiyor. Anadolu'ya çok soğuk geliyor. Yani bu soğuk Anadolu'nun büyük bir bölümünde Karadeniz kıyıları şey Akdeniz kıyıları ve Ege ile Marmara haricinde bütün Türkiye'de gece sıcaklıkları -10'un altına düşüyor. Her yerde. Yani -15 -20 olanlar olacak. Dolayısıyla buzlanma ve don var. Yağış yok.

“İSTANBUL’DA HAVA DURUMU ŞAŞIRTACAK”

Yağış olmadığı için zaten bulut olmadığı için sıcaklıklar düşüyor zaten gece. Gündüz de çok fazla yükselmiyor. Yani Ankara'da 2-3 dereceyi geçmeyecek sıcaklık. Ama bir şey daha söyleyeyim. Hep şaşıracağız bunlara. Yani hava şartlarını hep şaşırıyoruz. Çünkü niye? İklim değişiyor, küresel ısınma, ondan sonra nüfusun artması, her türlü şeyin etkisiyle. Hafta sonu ise İstanbul'da sıcaklık 14-15 dereceye çıkıyor. Bakın yani çok tezat teşkil ediyor.

“2 GÜN İÇERİSİNDE 10 DERECE BİRDEN ARTIYOR”

Yani bugün yarın da İstanbul'da sıcaklık 3 dereceyi geçmeyecek. 3 derece ama cumartesi, pazar 14, 15, 16 derecelere çıkabilir. Yani birdenbire 2 gün içerisinde 10 derece birden artıyor. Bu sıcaklık değişimleri sağlık açısından önemli. Onun için dikkat etmemiz gerekir. Bir şey daha söyleyeyim. Önümüzdeki yarından sonra perşembeden sonra perşembe akşamdan sonra iyice doğuya kayıyor.

“CUMA’DAN İTİBAREN NEREDEYSE TÜRKİYE'DE YAĞIŞ YOK”

Öğlen saatlerinde batıda, Ankara'da ve İstanbul'daki o kar yağışları öğleden sonra doğuya kayıyor iyice. Cuma günü de doğudan da ayrılıyor ve önümüzdeki yani cuma gününden itibaren neredeyse Türkiye'de yağış yok. Ne kadar 5-6 gün yağış yok. Ta ki ayın 7'sine kadar yağış yok. 7'sinde batıdan İstanbul dahil olmak üzere kıyı şehrinde bir yağmur geliyor. Kuvvetli olacak o yağmur ama kar yağışı yok. Ve sıcaklıklar yükseliyor batıda.

“AMA İÇ BÖLGELER AŞIRI SOĞUK OLACAK”

Ama iç Anadolu'da iç bölgelerde sıcaklıklar önümüzdeki 2-4-5 gün aşırı soğuk. Ondan sonra İstanbul'a kış ne zaman hani artık yılbaşını geçtik. Bundan sonra ne zaman gelecek ona da bakalım. İstanbul'a kış ayın 12'sinden sonra tekrar kış gelecek İstanbul'a. 12 Ocak'tan sonra evet daha kuvvetli kar yağışlarını 12 Ocak'tan sonra İstanbul'da göreceğiz ki bu biraz da Balkanlardan sarkacak.

“BU SENE İSTANBUL KAR YAĞIŞI ALACAK”

Bu biraz Ukrayna'dan uzun zaman sonra İstanbul'da kar yağışı olacak. Bu sene İstanbul kar yağışı alacak. Yani zaten İstanbul'daki kış ocak ayının ortasından sonra başlayacaktı. Bu sene öyle demiştik. Ocak, Şubat ve Mart'ı da içine katalım. Bu sene kış olarak. Bayağı bereketli.

Yarın öğlene kadar İstanbul'da kar devam edecek gene. Yani aralıklı olarak devam edecek ama öğlene kadar devam edecek. Öğleden sonra ayrılıyor.

31 İL İÇİN SARI KOD

MGM; Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayınladı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı.

FIRTINA UYARISI

Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile tipilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: