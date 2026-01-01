HABER

Çamlıca’da mest eden gün batımı: Dronla havadan böyle görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca, karla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Özellikle Çamlıca Kulesi ve Büyük Çamlıca Camii, gün batımıyla birleşen manzarasıyla adeta görsel bir şölen sundu.

Çamlıca’da mest eden gün batımı: Dronla havadan böyle görüntülendi

Akşam saatlerine doğru gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle birlikte karla kaplanan tepe, izleyenleri mest etti. Beyaz örtüyle çevrelenen Çamlıca Kulesi modern mimarisiyle dikkat çekerken, Büyük Çamlıca Camii de ihtişamlı siluetiyle manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Çamlıca’da mest eden gün batımı: Dronla havadan böyle görüntülendi 1

Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, İstanbul’un kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çamlıca’da mest eden gün batımı: Dronla havadan böyle görüntülendi 2

GÖZ ALICI MANZARA HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplı Çamlıca Tepesi, kule ve caminin gün batımıyla bütünleşen manzarası net bir şekilde görüldü. İstanbul’un simge noktalarından biri olan Çamlıca, kış mevsiminde de şehrin en özel manzaralarından birini sundu.

Çamlıca’da mest eden gün batımı: Dronla havadan böyle görüntülendi 3

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

