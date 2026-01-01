Çamlıca’da mest eden gün batımı: Dronla havadan böyle görüntülendi

Akşam saatlerine doğru gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle birlikte karla kaplanan tepe, izleyenleri mest etti. Beyaz örtüyle çevrelenen Çamlıca Kulesi modern mimarisiyle dikkat çekerken, Büyük Çamlıca Camii de ihtişamlı siluetiyle manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, İstanbul’un kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖZ ALICI MANZARA HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplı Çamlıca Tepesi, kule ve caminin gün batımıyla bütünleşen manzarası net bir şekilde görüldü. İstanbul’un simge noktalarından biri olan Çamlıca, kış mevsiminde de şehrin en özel manzaralarından birini sundu.

