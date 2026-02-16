Kapadokya'da balon turizmi 750 bin yolcuyu aştı

2025 yılı içerisinde bölgede 223 gün uçuş yapılırken 29 bin 479 balon havalandı ve 754 bin 98 yerli-yabancı turist balon turuna katıldı.

Bir önceki yıl olan 2024'te ise hava şartlarının daha elverişli olması nedeniyle 236 gün uçuş gerçekleştirildi, 31 bin 851 balon kalktı ve 769 bin 814 turist Kapadokya semalarında uçtu.

Böylece 2025 yılında uçuş yapılan gün ve toplam uçuş sayısında sınırlı düşüş yaşanmasına rağmen yolcu sayısının 750 bin bandının üzerinde kalması, bölgeye olan talebin gücünü koruduğunu ortaya koydu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları sadece uygun meteorolojik şartlarda havalanabiliyor. Uçuşlara, sivil havacılık otoriteleri tarafından rüzgâr hızı, görüş mesafesi, yağış, sis ve termik hava hareketleri kontrol edilerek izin veriliyor. Özellikle rüzgârın belirlenen limitlerin üzerine çıkması durumunda güvenlik nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor. Bu nedenle yılın tamamında değil, sadece güvenli görülen günlerde uçuş yapılabiliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır