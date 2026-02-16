HABER

Küçücük çocuğu annesinin elinden kapıp kaçırmaya çalıştı! Süpermarkette ailenin yaşadığı dehşet kamerada

İtalya'da bir markette küçük çocuğu uluorta kaçırmaya kalkışan adam herkesi dehşete düşürdü. Güvenlik kamerası görüntüleri, anne babasının gözü önünde kız çocuğunu kaçırmaya çalışan adamın yarattığı paniği gözler önüne serdi.

Küçücük çocuğu annesinin elinden kapıp kaçırmaya çalıştı! Süpermarkette ailenin yaşadığı dehşet kamerada
Mehmet Hazar Gönüllü

Bergamo kentindeki süpermarketten gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Sarsıcı görüntülerde bir adamın marketten çıkan ailenin küçük çocuğunu annesinin elinden hırçın bir şekilde kapmaya kaptığı görüldü.

Küçücük çocuğu annesinin elinden kapıp kaçırmaya çalıştı! Süpermarkette ailenin yaşadığı dehşet kamerada 1

ANNESİNİN ELİNDEN KAPIP GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Baba market arabasını sürerken anne, kızının elini tutuyordu. Saldırgan, çocuğu anne babasının gözü önünde zorla kucağına almaya çalıştı. Adam bir anda çocuğun bacaklarını tutarken çocuğun annesi kızını kaptırmamak için direnirken çığlık çığlığa bağırdı.

Küçücük çocuğu annesinin elinden kapıp kaçırmaya çalıştı! Süpermarkette ailenin yaşadığı dehşet kamerada 2

Bir anlık şok yaşayan baba da hemen sonra koşarak kızını kurtarmaya çalıştı.

Küçücük çocuğu annesinin elinden kapıp kaçırmaya çalıştı! Süpermarkette ailenin yaşadığı dehşet kamerada 3

ÇOCUĞUN KEMİĞİ KIRILDI

Hastaneye kaldırılan çocuğun uyluk kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

