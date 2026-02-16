Küçücük çocuğu annesinin elinden kapıp kaçırmaya çalıştı! Süpermarkette ailenin yaşadığı dehşet kamerada

Bergamo kentindeki süpermarketten gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Sarsıcı görüntülerde bir adamın marketten çıkan ailenin küçük çocuğunu annesinin elinden hırçın bir şekilde kapmaya kaptığı görüldü.
Baba market arabasını sürerken anne, kızının elini tutuyordu. Saldırgan, çocuğu anne babasının gözü önünde zorla kucağına almaya çalıştı. Adam bir anda çocuğun bacaklarını tutarken çocuğun annesi kızını kaptırmamak için direnirken çığlık çığlığa bağırdı.
Bir anlık şok yaşayan baba da hemen sonra koşarak kızını kurtarmaya çalıştı.
Hastaneye kaldırılan çocuğun uyluk kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
