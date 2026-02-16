HABER

Jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, son bir hafta içinde 3 bin 043 devriye görevi yürütülürken, 30 bin 078 şahıs ve 4 bin 185 araç kontrol edildi.

Jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs tutuklandı

Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 12, hırsızlık suçundan 10, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 3, diğer suçlardan 87 şahıs olmak üzere toplam 114 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 35 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalama kararı ile aranan toplam 10 şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 6 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; kasten yaralama, mala zarar verme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret suçlarında azalma meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: İHA

Muğla
