X (Twitter) çöktü mü, X'te erişim sorunu mu var? 16 Şubat 2026 X'te "Bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir? Ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu X (Twitter), 16 Şubat 2026 günü erişim sorunuyla gündemde. Peki, X (Twitter) çöktü mü? X'te erişim sorunu mu var? 16 Şubat 2026 X'te "Bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

16 ŞUBAT 2026 X ERİŞİM SORUNU: X ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede kullanıcılardan yoğun rapor geldiği görülüyor.

İddiaya göre, bazı X kullanıcıları, akışta "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası aldıklarını rapor ediyor.

X'TE "BİR SORUN OLUŞTU YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE" HATASI NEDİR?

X (Twitter) üzerinde karşılaşılan "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatası, genellikle uygulamanın veya web sitesinin verileri sunucudan çekemediği durumlarda ortaya çıkan genel bir uyarıdır.

Bu hatanın tek bir sebebi olmasa da, bazen sorun tamamen X’in kendi altyapısıyla ilgilidir. Sunucularda bir çökme veya bakım çalışması olduğunda bu hatayı alınır.