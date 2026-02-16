Profesör açıkladı: "Kadınlar hasta ve geç, erkekler ise sağlıklı ve erken ölüyor"

Prof. Dr. Özkaya, ülkede özellikle salgın sonrası erkek cinsiyetinde artan ani ve erken ölümlerin görüldüğünü ifade ederek, "Kalp krizine benzer ani ölümlerin özellikle viral enfeksiyonlardan sonra gelişen ‘kalp gribi’ tablosu olduğunu biliyoruz. Kovid, influenza, Coxackie, adenovirüs ve RSV gibi üst ve alt solunum yollarına yerleşen virüsler; ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve eklem ağrıları ile başlayıp göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile devam edebiliyor. Bu virüslerde sadece akciğer tutulumu değil, kalp tutulumları da görülüyor" dedi.

Bu durumun en çok günlük hayatın içinde aktif olan genç erkek ve çalışan grupta görüldüğünü belirten Özkaya, özellikle gençlerin grip benzeri şikayetler sonrası gelişen öksürük ve nefes darlığını ihmal ettiğini, ciddi kalp ve akciğer tutulumları ile acil servise başvurduklarını söyledi.

"ACİLE BAŞVURAN GRİP HASTALARININ BİRÇOĞUNDA AYNI TABLO"

Tipik kalp krizinden biraz farklı seyrettiği için özellikle genç erkeklerin doktora gitmediğini kaydeden Özkaya, "Ağır egzersiz, spor ve ani heyecan oluşturan durumlarda kalp krizi benzeri ani solunum ve kalp durmaları gözleniyor. Halk arasında ‘kalp gribi’ olarak bilinen bu durum, virüslerin oluşturduğu kan plazma toksisitesinin kalp damar duvarı ve kalp kasında oluşturduğu harabiyet sonucu kalp krizi belirtileri veriyor. Artık kalp ve damar hastalıklarının temelinde enflamasyon ve enfeksiyonların da olduğunu biliyoruz. Karşımıza pulmoner emboli (akciğerde kan pıhtısı), kalp krizi, perikardit (kalp zarı iltihabı), kalp yetmezliği veya viral miyokardit (kalp kası iltihabı) bulguları ile geliyorlar. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile acile başvuran grip hastalarının birçoğunda bu tablo görülüyor. Erken fark edilirse uygun tedavi ile iyileşme sağlanırken, geç kalınan vakalarda ani ölüme kadar gidebiliyor" diye konuştu.

"20 İLA 50 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERDE DAHA SIK ÖLÜMCÜL SEYREDİYOR"

Rahatsızlığın her yaş grubunda görülebildiğini ancak özellikle 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık ölümcül seyrettiğini vurgulayan Özkaya, "Genç erkekler günlük hareketlilikleri nedeniyle belirtilerin farkına varamıyor. Gripten 1-2 hafta sonra özellikle eforla gelen göğüste batma, yanma, baskı hissi, nefes darlığı, sırt üstü yatarken artan göğüs ağrısı ve çarpıntı görülebiliyor. En yüksek risk enfeksiyondan sonraki ilk üç gün içinde olmakla birlikte 90 güne kadar yüksek kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların ise daha hassas ve duyarlı davranarak en ufak şikayetlerinde doktora başvurduğunu belirten Özkaya, erken tanı ve tedavi sayesinde kadınlarda ani ve erken ölümün erkeklere göre daha az görüldüğünü ifade etti.

Türkiye için dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Özkaya, "Ülkemiz için şunu söylemek mümkün; kadınlarımız hasta ve geç, erkeklerimiz ise sağlıklı ve erken ölüyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilçe düzeyinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak gerekli sağlık kontrollerini yaptırabileceklerini hatırlatan Özkaya, erken tanı ve düzenli takip ile risklerin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır