Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Kayseri'de kasım ayında yaşanan kan donduran cinayette yeni detaylara ulaşıldı. Boşanma aşamasındaki eşini katleden cani kocanın, eşinin boğazını kestikten sonra babasını arayarak, "Kızın kestim, gel al" dediği ortaya çıktı. Talihsiz kadının en az 20 darbe aldığı belirlendi.

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı (26), boğazını keserek öldüren Rahman Alaca (33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Babasını arayıp, ‘Kızını gel al’ dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti" dedi.

CANİ, BIÇAKLA KATLETTİ

Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca’yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Rabia Alaca’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"YERE OTURTTU, BOĞAZINI KESTİ"

İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, ‘Kızını kestim gel al’ dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı” dedi.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM BU TARAFA GEÇİN"

Bir başka görgü tanığı B.A. ise “Camiye gidiyordum. ‘O tarafa yaklaşmayın orada cinayet işlendi. Karımı öldürdüm. Bu taraftan geçin” dediği yer aldı.

Öte yandan, otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca’nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

"ÖFKEME HAKİM OLAMADIM"

Rahman Alaca ise ifadesinde “8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. ‘Seni sevmiyorum’ dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. ‘Boşanmazsan seni süründürürüm’ dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım” diye konuştu.

Sanık Rahman Alaca, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

