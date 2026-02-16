Disney'in ihtarı sonrası düğmeye basıldı! ByteDance, Seedance'a kısıtlama getirecek

Yapay zeka ile üretilen videoların gerçekçiliği her geçen gün artarken, telif hakları savaşı da kızışıyor. BBC News'te yer alan habere göre; Çinli teknoloji devi ByteDance, Disney'in yasal işlem uyarıları ve diğer eğlence devlerinden gelen şikayetler üzerine, yapay zeka video oluşturma aracı Seedance'i kısıtlama sözü verdi.

DİSNEY'DEN "SANAL GASP" SUÇLAMASI

Olayların fitilini ateşleyen gelişme, Disney'in ByteDance'e gönderdiği ihtarname oldu. Disney, ByteDance'i Marvel ve Star Wars karakterleri de dahil olmak üzere stüdyonun telifli karakterlerinin "korsan kütüphanesini" oluşturmakla suçladı. Disney’in avukatları da ByteDance’i fikri mülkiyet üzerinden ‘sanal gasp’la suçladı.

BYTEDANCE AÇIKLAMA YAPTI

BBC'ye konuşan ByteDance yetkilileri, fikri mülkiyet haklarına saygı duyduklarını ve Seedance 2.0 ile ilgili endişeleri duyduklarını belirtti. Şirket, "Kullanıcıların fikri mülkiyet ve benzerliklerini izinsiz kullanmasını önlemek için çalışırken, mevcut güvenlik önlemlerini güçlendirmek için adımlar atıyoruz" açıklamasını yaptı.

JAPONYA DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepkiler sadece ABD ile sınırlı kalmadı. Popüler Japon anime karakterlerinin yapay zeka videolarının internette yayılması üzerine Japon hükümeti de Çinli firma hakkında olası telif hakkı ihlalleri nedeniyle soruşturma başlattı.