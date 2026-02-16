HABER

İftarda yapılan bu hata kalbe 50 kilo yük bindiriyor! Bu hayati uyarıya dikkat

Ramazan günleri yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de orucun kalp sağlığına etkileri. İftar sofralarında yapılan masum görünen hataların acil serviste bitebileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi yaşının lise çağlarına kadar düştüğüne dikkat çekerek hayat kurtaran uyarılarda bulundu. Peki, kimler kesinlikle oruç tutmamalı, iftarda kalbimizi nasıl yoruyoruz? İşte detaylar...

Gökçen Kökden

Oruç tutmak vücudu dinlendiriyor ancak kalp hastaları ve risk grubundakiler için süreç çok daha hassas yönetilmeli. Prof. Dr. Bilal Boztosun; kalp krizi sonrası oruç tutmanın sınırlarını, ilaç kullanımındaki kritik hataları ve genç yaşta artan kalp vakalarının arkasındaki sinsi nedenleri anlattı. Eğer iftar sonrası çarpıntı yaşıyor veya ilaç saatlerinizi nasıl düzenleyeceğinizi düşünüyorsanız, uzmanından gelen bu uyarılar hayat kurtaracak nitelikte.

'KALBE 50 KİLO YÜK BİNDİRMEYİN'

Uzun süren açlığın ardından iftar sofrasında aniden ve ağır yemekler tüketmek, vücutta şok etkisi yaratıyor. Prof. Dr. Bilal Boztosun, bu durumun kalbe verdiği zararı çarpıcı bir örnekle açıkladı:

"Ağır bir yemek yemek, kalbin üzerine birdenbire 50 kilo yük binmesi gibidir. Kalp, hem mideye giden kan akımını artırmaya çalışır hem de devasa bir sindirim yüküyle uğraşır. Bu ani yüklenme; göğüs ağrısına, tehlikeli tansiyon ataklarına ve mide problemlerine yol açarak hastaları iftar sonrası acillik edebiliyor."

Boztosun, yemeklerin mutlaka yavaş yavaş, sindire sindire ve hafif porsiyonlar halinde tüketilmesi konusunda dikkatli olunması konusunda oruç tutacakları uyardı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLER İÇİN 6 AY KURALI

Oruç tutmak isteyen kalp hastaları için zamanlama hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Boztosun, özellikle yakın zamanda operasyon geçirenleri uyardı:

"Kalp krizi geçirenler, by-pass ameliyatı olanlar veya stent/balon takılan hastaların ilk 6 ay oruç tutmaları genellikle tavsiye edilmiyor. 6 ayını dolduran hastaların ise kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu gibi ek riskleri yoksa, ancak doktorlarına danışarak hareket etmeleri gerekiyor. Şeker, böbrek ve tansiyon hastaları da süreci mutlaka bir uzman kontrolünde yönetmeli."

ÇOKLU İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT

Tansiyon ilaçlarının düzenlenmesi ramazan ayının en kritik konularından biri. Tek ilaçla tansiyonu kontrol altında tutulan hastalar, doktor onayıyla ilaçlarını sahur veya iftar saatlerine göre ayarlayabiliyor. Ancak günde 3 ila 5 farklı ilaç kullanmak zorunda olan hastaların, doktorlarına danışmadan kendi başlarına ilaç saatlerini değiştirmesi ve oruç tutması yüksek risk barındırıyor.

KALP KRİZİ YAŞI LİSE ÇAĞINA KADAR DÜŞTÜ

Prof. Dr. Boztosun, kalp krizi yaşının lise çağlarına kadar indiğini belirterek temel sebepleri sıraladı:

Sigara Kullanımı: Kalp krizi riskini anında 2-3 kat artırıyor.
Obezite ve sağlıksız beslenme.
Hareketsiz yaşam tarzı.
Artan stres faktörleri ve genetik yatkınlık.

GENÇLERİ BEKLEYEN SİNSİ TEHLİKE

Prof. Dr. Boztosun, "İleri yaşlardaki bireylerde zaman içinde kalbi besleyen yedek kılcal damarlar (kollateral damarlar) oluştuğu için, bir kriz anında bu damarlar devreye girerek hasarı hafifletebiliyor. Ancak gençlerde bu koruyucu kılcal damar ağı henüz gelişmemiş oluyor. Bunun üzerine gençlerin "Ben gencim, bana bir şey olmaz" diyerek vücudun verdiği sinyalleri ihmal etmesi eklenince, maalesef ani ölümler çok daha sık yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Boztosun'a göre vücudunuzun bu 3 uyarısını asla es geçmeyin:
Baskı tarzında göğüs ağrısı,
Eskisine göre çok daha çabuk yorulma,
Nedensiz nefes darlığı.

