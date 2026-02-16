Google yayınladı! Milyonlarca Android kullanıcısını sevindiren haber

Android dünyasının merakla beklediği yeni işletim sistemi güncellemesi Android 17 ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen erteleme iddialarının aksine Google, Android 17 Beta 1 sürümünü kullanıcıların erişimine açtı.

ANDROID BETA 1 YAYINLANDI

Webtekno'da yer alan habere göre; Google, Android 17 Beta 1'i an itibarıyla yayımlamış durumda. Birkaç ay sonra resmî olarak duyurulacak mobil işletim sistemi, şimdiden destekleyen cihazlarda test edilebiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya başlayan Google, sorunlar ve potansiyel talepleri değerlendirmeye başlamış durumda.

ANDROID 17 BETA 1 HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİYOR?

Google'ın resmî açıklamasına göre Android 17 Beta 1, şu an için sadece Google Pixel cihazlarda kullanılabiliyor. Eğer Pixel 6 veya daha yeni bir telefona sahipseniz, Android 17'yi siz de test edebilirsiniz. Diğer kullanıcılar ise ancak Android Studio uygulamasındaki emülatör aracı üzerinden Android 17 Beta 1'i deneyimleyebilirler.

ANDROID 17 BETA 1 NASIL YÜKLENİR?

Android 17 Beta 1 yüklemesini yapmak isteyen kullanıcıların Google'a "Android Beta Program" yazılması yeterli. Google'ın resmî internet sitesi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiren kullanıcılar, dakikalar içerisinde indirme işlemini yapacak ve Pixel telefonunu Android 17'ye yükseltmiş olacaklar.

KARARLI SÜRÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Google'ın geleneksel "Google I/O" etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayında yapılacaktır. Takvimde şaşma olmaması durumunda Android 17'yi Mayıs 2026'da resmî olarak görmüş olacağız. Bunun ardından da dağıtım süreci başlayacak. Pixel telefonlar, yeni sürümü alan ilk cihazlar olacak. Ardından da Samsung ve Xiaomi gibi diğer firmalar, Android 17 üzerine inşa ettikleri yeni arayüzlerini kullanıcılarla buluşturacaklar.