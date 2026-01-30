2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu açıklandı: İşte o liste

2025 akıllı telefon dünyası için dolu dolu geçti. Birçok markanın yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü 2025'te dünya çapında en çok satan akıllı telefonlar listesi ise dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
Counterpoint Research verilerine göre, 2025 yılında küresel ölçekte en çok satan akıllı telefon iPhone 16 oldu. iPhone 16'yı ise iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro takip etti.
Notebookcheck.net'te yer alan habere göre, iPhone 17 Pro Max eylül ayı sonlarında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen listenin dördüncü sırasında yer aldı. iPhone 17 ise yedinci sırada yer aldı ve tüm iPhone serisi içinde en güçlü büyümeyi kaydetti. iPhone 15 ve iPhone 16e sırasıyla sekizinci ve onuncu sırada yer aldı. iPhone 16 Plus ve iPhone Air ise ilk ona giremedi.
2025 yılında dünyanın en popüler Android telefonu, listenin beşinci sırasında yer alan Samsung Galaxy A16 5G oldu. Bu model, Galaxy A06 4G'nin bir sıra üzerinde yer aldı. Dokuzuncu sıradaki Samsung Galaxy S25 Ultra, ilk ona giren tek Android amiral gemisi oldu. Bu model, özellikle Japonya'da selefinin üç katı kadar satış yaparak güçlü bir büyüme kaydetti.
Son olarak, ilk 10 listesindeki bu modellerin küresel akıllı telefon pazarının %19'unu oluşturduğunu belirtelim.
