2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu açıklandı: İşte o liste

2025 akıllı telefon dünyası için dolu dolu geçti. Birçok markanın yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü 2025'te dünya çapında en çok satan akıllı telefonlar listesi ise dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

İŞTE 2025'İN EN ÇOK SATAN TELEFONU

Counterpoint Research verilerine göre, 2025 yılında küresel ölçekte en çok satan akıllı telefon iPhone 16 oldu. iPhone 16'yı ise iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro takip etti.

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre, iPhone 17 Pro Max eylül ayı sonlarında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen listenin dördüncü sırasında yer aldı. iPhone 17 ise yedinci sırada yer aldı ve tüm iPhone serisi içinde en güçlü büyümeyi kaydetti. iPhone 15 ve iPhone 16e sırasıyla sekizinci ve onuncu sırada yer aldı. iPhone 16 Plus ve iPhone Air ise ilk ona giremedi.

2025'İN EN POPÜLER ANDROID TELEFONU OLDU

2025 yılında dünyanın en popüler Android telefonu, listenin beşinci sırasında yer alan Samsung Galaxy A16 5G oldu. Bu model, Galaxy A06 4G'nin bir sıra üzerinde yer aldı. Dokuzuncu sıradaki Samsung Galaxy S25 Ultra, ilk ona giren tek Android amiral gemisi oldu. Bu model, özellikle Japonya'da selefinin üç katı kadar satış yaparak güçlü bir büyüme kaydetti.

İŞTE 2025'İN EN ÇOK SATAN 10 TELEFONU

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e

Son olarak, ilk 10 listesindeki bu modellerin küresel akıllı telefon pazarının %19'unu oluşturduğunu belirtelim.