İmamoğlu için 'ev hapsi' sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yeni açıklama: "Çok insani bir şeyle söyledim"

İBB davasında tutuklu yargılanan isimlerin tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Özel, kendilerine bazı duyumların geldiğini anlatarak, “İmamoğlu'nun sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler” diye konuşmuştu. Özel, Halk TV canlı yayınında 'ev hapsi' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"ÇOK İNSANİ BİR ŞEYLE SÖYLEDİM"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dediğim şu; o kadar korkuyorlarsa. Normal şartlarda hani deminden beri konuşuyoruz ya. Murat Yetkin'e sorabilirsiniz çünkü hani ben de onunla. Dedi ki; 'Tutuksuz yargılama verirler mi sizce?' 'Vermezler' dedim. Çünkü bütün görüştüğümüz AK Partililer, etrafta konuşan AK Partililer diyorlarmış ki; 'Eğer tutuksuz yargılama yaparsak bu sefer otobüsün üstüne o çıkar, hiç indiremeyiz.' Doğru, böyle diyorlar dedi Murat Bey bana. Murat Bey de bir gazeteci olarak, AK Parti'nin de. Evet, Ekrem İmamoğlu çıkarsa kampanyaya başlayacak."

"Ekrem İmamoğlu için de tutuksuz istiyoruz ama 'tutuksuz olursa kampanya yapar' diye korkuyorlar. O 12 metrekarede, betonun üzerinde yatmak yerine, bu kadarcık avluda durmak yerine evinde, daha rahat bir durumda olsun. Çok insani bir şeyle söyledim bunu. Bu bir."

"İkincisi; ben Ekrem İmamoğlu'nun bu ifadesinden sonra normalde tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Tüm arkadaşların tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu ifadeye kadar geçen sürenin de çok büyük bir hak ihlali olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Ama bir yöntem olarak tutuksuz yargılama yerine, tutukluluk tedbiri yerine bir diğer tedbir olan ev hapsini vereceklerse bu durumdan iyidir diyorum. Bunu da insani bir şekilde, son derece."

"NEYİN PAZARLIĞINI YAPACAĞIM?"

"Bazıları; 'Efendim Özgür Özel pazarlık mı ediyor?' Pazarlık etsem Murat Yetkin'le mi edeceğim pazarlığı? Murat Yetkin üzerinden mi edeceğim pazarlığı? Biz öyle pazarlığın mazarlığın içinde olsak bu işlerde arka kapı diplomasileri işler, bilmem ne olur falan filan. Yani ne pazarlığı? Ben son derece. İçim de yanıyor, Ekrem Başkanı her çarşamba günü veya işte şimdi artık cumaları mı olacak ne olacak, orada bırakıp bırakıp dönmeye içim de yanıyor arkadaşımı. Fevkalade insani bir şekilde söyledim. Neyin pazarlığını yapacağım?"