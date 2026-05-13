Malatya’da şantiyede korkutan yangın

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Olay, Bostanbaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek işçilerin kaldığı 3 konteyneri sardı. Alevler sonucu 3 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaz iken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

