Mersin'de fabrikada yangın! 1 işçi hayatını kaybetti

Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında yakıt tankında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle 20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Enerji Dolum Tesislerinde meydana geldi. Yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

20 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE DÜŞTÜ

Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve emniyete bağlı TOMA araçları sevk edildi.

BAZI BÖLÜMLER TAHLİYE EDİLDİ

Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarını güçlükle yürüttüğü öğrenildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı bazı bölümlerin tahliye edildiği bildirildi. Yangına müdahalenin sürdüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA

