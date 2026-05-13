Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve diğer 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SANIKLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanması bekleniyor.

