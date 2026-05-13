Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. ile M.C. sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C., yanındaki bıçakla K.A.’yı kolundan yaraladı. Şüpheli M.C. olay yerinden araçla uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden ayrılan şüpheli M.C.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.