3+1 kameralı, 7500 mAh bataryalı: Oppo Find X9 Pro incelemesi

Oppo Find X9 Pro, Oppo tarafından bir amiral gemisi akıllı telefon olarak konumlandırılmış. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor? Tüm detaylarıyla Oppo Find X9 Pro'yu yakından inceliyoruz.
BÖLÜM 1: TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Oppo Find X9 Pro, teknik özellikleri açısından bir amiral gemisi akıllı telefon olarak konumlanıyor. 3 nm üretim sürecinden çıkan Mediatek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alan telefonda, 256GB + 12GB RAM, 512GB + 12GB RAM, 512GB + 16GB RAM ve 1TB + 16GB RAM seçenekleri bulunuyor.
6.78 inçlik LTPO AMOLED bir ekrana sahip olan Oppo Find X9 Pro, bu ekranda 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran ise Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu noktada Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü sunan Find X9 Pro'nun IP68/IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasının bulunduğunu da belirtelim.
BÖLÜM 2: KAMERA PERFORMANSI
Oppo telefonda 3+1 kameralı bir arka kamera kurulumu kullanmayı tercih etmiş. "Nedir bu 3+1?" dediğinizi duyar gibiyiz. Burada 3 arka kamera + 1 adet 2 MP monokrom kameradan söz ediyoruz aslında. Ayrıca telefonun arka tarafında yer alan kameralardan biri de 50 megapiksel çözünürlüğünde ve geniş açılı. Bu kamera ise f/1.5 diyafram açıklığına ve 1/1.28" sensöre sahip.
Dilerseniz ikinci kameraya gelelim. Bu kamera da 50 megapiksel çözünürlüğünde. Ancak diyafram açıklığı f/2.0'a çıkıyor ve ultra geniş açılı bir perspektif sunuyor.
Ve Oppo Find X9 Pro'nun ana kamerası... Burada Oppo, Çinli bazı rakiplerine benzer şekilde 200 megapiksellik bir kamera kullanmış. Bu kamera 70 mm periskop telefoto kamera olarak konumlanırken, 3x optik zoom performansı veriyor.
Oppo Find X9 Pro, video performansı konusunda farklı seçenekler sunuyor. Bunlar 4K 30 fps, 4K 60 fps, 4K 120 fps olarak ve 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps sıralanıyor. Telefon ayrıca 4K 120fps, 1080P 240fps, 1080P 120fps, 720P 480fps, 720P 240fps SLO-MO video çekebiliyor.
Belki de selfie tutkunlarının en çok merak ettiği konuya girelim şimdi de. Elbette Find X9 Pro'nun selfie kamerasından söz ediyoruz. Find X9 Pro, ekranın hemen üst kısmında yer alan nokta çentikte 50 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip, 21mm açılı geniş bir kamera sunuyor. 1/2.76 inç boyutundaki sensörün yer aldığı ön kamera gyro-EIS desteği ile 4K@30/60fps ve 1080p@30/60fps videolar çekebiliyor.
BÖLÜM 3: ŞARJ VE BATARYA PERFORMANSI
Oppo Find X9 Pro'nun bir diğer merak edilen noktası ise şarj performansı ve batarya kapasitesi. Bu noktada Find X9 Pro'da 7.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Bu batarya silikon karbon teknolojisine sahip. Son zamanlarda adını çok duyduğumuz bu teknoloji, telefonlarda daha yüksek kapasiteli ancak daha ince bataryaların kullanılmasına imkan veriyor.
Öte yandan telefon, 80W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarjı da destekliyor.
BÖLÜM 4: OPPO FIND X9 PRO'NUN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut ve Ağırlık
- Yükseklik: yaklaşık 161,26mm
- Genişlik: yaklaşık 76,46mm
- Kalınlık: yaklaşık 8,25mm
- Ağırlık: yaklaşık 224 g
Depolama
- RAM ve ROM Kapasiteleri: 16GB + 512GB
- RAM Türü: LPDDR5X
- ROM Özellikleri: UFS 4.1
- Telefon Depolama Kartı: Desteklenmez
- USB OTG: Desteklenir
Ekran
- Boyut: 6,78 inç
- Ekran Oranı: %95,5
- Çözünürlük: FHD+ 2772 × 1272 Piksel
- Yenileme Hızı: Maksimum 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: Maksimum 240Hz, Varsayılan 120Hz
- Renk Gamı: Standart mod %100 DCI-P3, Doğal mod %100 DCI-P3, Renkli mod %100 DCI-P3
- Renk Derinliği: 1,07 milyar renk (10 bit)
- Piksel Yoğunluğu: 450 PPI
- Parlaklık: Normal parlaklık 800nit (tipik), HBM 1800nit (tipik)
- Panel: AMOLED (Esnek), Koruyucu Cam, Corning Gorilla Glass Victus 2
Kamera
- Arka Kamera: Ultra geniş açılı 50MP (f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF desteklenir) + Geniş açılı 50MP (f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir) + Telefoto 200MP (f/2.1; FOV 34°; 6P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir) + Monokrom 2MP (f/2.4; FOV 88°; 3P lens)
- Ön Kamera: 50MP; f/2.0; FOV 90°; 5P lens; AF desteklenir
- Arka kamera çekim modu: Arka: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PANO, Pro Video, SLO-MO, Uzun Diyafram, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, Hasselblad Hi-Res, Google Lens, Su Altı, Metin Tarayıcı, Belge Tarayıcı
- Ön kamera çekim modu: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PANO, Pro Video, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, Hasselblad Hi-Res
Video
Arka Kamera:
- 4K video: 120fps, 60fps, 30fps
- 1080P video: 120fps, 60fps, 30fps
- 720P video: 30fps
- 4K SLO-MO video: 120fps
- 1080P SLO-MO video: 240fps, 120fps
- 720P SLO-MO video: 480fps, 240fps
- 4K TIME-LAPSE: 30fps
- 1080P TIME-LAPSE: 30fps
- Pro video çekimi desteklenir
- Titreşimsiz video çekimi desteklenir
- Çift açılı video çekimi desteklenir
- HDR video çekimi desteklenir
- Video yakınlaştırma çekimi desteklenir:
- Optik zoom: 3X'e kadar
- Dijital Zoom: 18X'e kadar
Ön Kamera:
- 4K video: 60fps, 30fps
- 1080P video: 60fps, 30fps
- 720P video: 30fps
- 4K TIME-LAPSE: 30fps
- 1080P TIME-LAPSE: 30fps
- Pro video çekimi desteklenir
- Titreşimsiz video çekimi desteklenir
- Çift açılı video çekimi desteklenir
- HDR video çekimi desteklenir
- Video yakınlaştırma çekimi desteklenir:
Yonga
- SoC: MediaTek Dimensity 9500
- İşlemci: 8 çekirdek
- GPU: Arm@Mali Drage MC12
Batarya
- Batarya: 7500mAh/28.13Wh (Tipik), 7290mAh/27.34Wh (Ölçülen)
- Hızlı Şarj: Maksimum 80W SUPERVOOCTM, 80W UFCS desteklenir. 67W ve altı SUPERVOOCTM, 44W üçüncü taraf UFCS, 55W PPS, 11.7W PD ile uyumlu. Maksimum 50W AIRVOOC desteklenir.
Biyometrik
- Parmak İzi: Desteklenir
- Yüz Tanıma: Desteklenir
Sensörler
- Yakınlık sensörü
- Ortam ışığı sensörü
- Renk sıcaklığı sensörü
- E-pusula
- İvme ölçer
- Jiroskop
- Ekranda ultrasonik parmak izi sensörü
- Hall sensörü
- Lazer odaklama sensörü
- Spektral sensör
- Kızılötesi uzaktan kumanda
Mobil Ağ
- SIM 2: Desteklenir
- SIM Kart Türü: Nano-SIM kart, Nano-USIM kart
- eSIM: Desteklenir
Frekans Bandı
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19
- LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71
- LTE TDD: Bant 38/39/40/41/42/48
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79
Bağlantı
WLAN:
- Wi-Fi 7 (802.11be) desteklenir
- Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir
- Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir
- 802.11a/b/g/n desteklenir
- Wi-Fi Görüntüleme desteklenir
- WLAN Tethering desteklenir
- Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 eşzamanlı desteklenir
- Wi-Fi 5GHz 160MHz desteklenir
- Wi-Fi 6GHz 320MHz desteklenir
- 2 × 2 MIMO desteklenir
- Bluetooth Sürümü: Bluetooth 6.0, Düşük Enerji, BLE Ses
- Bluetooth Ses Codec: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0
- USB Arayüzü: Type-C, USB 3.2 Gen 1 desteklenir
- Kulaklık Girişi: Type-C (Sadece dijital kulaklıklar desteklenir, analog kulaklıklar desteklenmez.)
- NFC: Desteklenir
- İşletim Sistemi: ColorOS 16.0
