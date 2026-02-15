3+1 kameralı, 7500 mAh bataryalı: Oppo Find X9 Pro incelemesi

Oppo Find X9 Pro, Oppo tarafından bir amiral gemisi akıllı telefon olarak konumlandırılmış. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor? Tüm detaylarıyla Oppo Find X9 Pro'yu yakından inceliyoruz.

BÖLÜM 1: TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X9 Pro, teknik özellikleri açısından bir amiral gemisi akıllı telefon olarak konumlanıyor. 3 nm üretim sürecinden çıkan Mediatek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alan telefonda, 256GB + 12GB RAM, 512GB + 12GB RAM, 512GB + 16GB RAM ve 1TB + 16GB RAM seçenekleri bulunuyor.

6.78 inçlik LTPO AMOLED bir ekrana sahip olan Oppo Find X9 Pro, bu ekranda 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran ise Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu noktada Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü sunan Find X9 Pro'nun IP68/IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasının bulunduğunu da belirtelim.

BÖLÜM 2: KAMERA PERFORMANSI

Oppo telefonda 3+1 kameralı bir arka kamera kurulumu kullanmayı tercih etmiş. "Nedir bu 3+1?" dediğinizi duyar gibiyiz. Burada 3 arka kamera + 1 adet 2 MP monokrom kameradan söz ediyoruz aslında. Ayrıca telefonun arka tarafında yer alan kameralardan biri de 50 megapiksel çözünürlüğünde ve geniş açılı. Bu kamera ise f/1.5 diyafram açıklığına ve 1/1.28" sensöre sahip.

Dilerseniz ikinci kameraya gelelim. Bu kamera da 50 megapiksel çözünürlüğünde. Ancak diyafram açıklığı f/2.0'a çıkıyor ve ultra geniş açılı bir perspektif sunuyor.

Ve Oppo Find X9 Pro'nun ana kamerası... Burada Oppo, Çinli bazı rakiplerine benzer şekilde 200 megapiksellik bir kamera kullanmış. Bu kamera 70 mm periskop telefoto kamera olarak konumlanırken, 3x optik zoom performansı veriyor.

Oppo Find X9 Pro, video performansı konusunda farklı seçenekler sunuyor. Bunlar 4K 30 fps, 4K 60 fps, 4K 120 fps olarak ve 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps sıralanıyor. Telefon ayrıca 4K 120fps, 1080P 240fps, 1080P 120fps, 720P 480fps, 720P 240fps SLO-MO video çekebiliyor.

Belki de selfie tutkunlarının en çok merak ettiği konuya girelim şimdi de. Elbette Find X9 Pro'nun selfie kamerasından söz ediyoruz. Find X9 Pro, ekranın hemen üst kısmında yer alan nokta çentikte 50 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip, 21mm açılı geniş bir kamera sunuyor. 1/2.76 inç boyutundaki sensörün yer aldığı ön kamera gyro-EIS desteği ile 4K@30/60fps ve 1080p@30/60fps videolar çekebiliyor.

BÖLÜM 3: ŞARJ VE BATARYA PERFORMANSI

Oppo Find X9 Pro'nun bir diğer merak edilen noktası ise şarj performansı ve batarya kapasitesi. Bu noktada Find X9 Pro'da 7.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Bu batarya silikon karbon teknolojisine sahip. Son zamanlarda adını çok duyduğumuz bu teknoloji, telefonlarda daha yüksek kapasiteli ancak daha ince bataryaların kullanılmasına imkan veriyor.

Öte yandan telefon, 80W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarjı da destekliyor.

BÖLÜM 4: OPPO FIND X9 PRO'NUN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut ve Ağırlık

Yükseklik: yaklaşık 161,26mm

Genişlik: yaklaşık 76,46mm

Kalınlık: yaklaşık 8,25mm

Ağırlık: yaklaşık 224 g

Depolama

RAM ve ROM Kapasiteleri: 16GB + 512GB

RAM Türü: LPDDR5X

ROM Özellikleri: UFS 4.1

Telefon Depolama Kartı: Desteklenmez

USB OTG: Desteklenir

Ekran

Boyut: 6,78 inç

Ekran Oranı: %95,5

Çözünürlük: FHD+ 2772 × 1272 Piksel

Yenileme Hızı: Maksimum 120Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: Maksimum 240Hz, Varsayılan 120Hz

Renk Gamı: Standart mod %100 DCI-P3, Doğal mod %100 DCI-P3, Renkli mod %100 DCI-P3

Renk Derinliği: 1,07 milyar renk (10 bit)

Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

Parlaklık: Normal parlaklık 800nit (tipik), HBM 1800nit (tipik)

Panel: AMOLED (Esnek), Koruyucu Cam, Corning Gorilla Glass Victus 2

Kamera

Arka Kamera: Ultra geniş açılı 50MP (f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF desteklenir) + Geniş açılı 50MP (f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir) + Telefoto 200MP (f/2.1; FOV 34°; 6P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir) + Monokrom 2MP (f/2.4; FOV 88°; 3P lens)

Ön Kamera: 50MP; f/2.0; FOV 90°; 5P lens; AF desteklenir

Arka kamera çekim modu: Arka: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PANO, Pro Video, SLO-MO, Uzun Diyafram, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, Hasselblad Hi-Res, Google Lens, Su Altı, Metin Tarayıcı, Belge Tarayıcı

Ön kamera çekim modu: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PANO, Pro Video, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, Hasselblad Hi-Res

Video

Arka Kamera:

4K video: 120fps, 60fps, 30fps

1080P video: 120fps, 60fps, 30fps

720P video: 30fps

4K SLO-MO video: 120fps

1080P SLO-MO video: 240fps, 120fps

720P SLO-MO video: 480fps, 240fps

4K TIME-LAPSE: 30fps

1080P TIME-LAPSE: 30fps

Pro video çekimi desteklenir

Titreşimsiz video çekimi desteklenir

Çift açılı video çekimi desteklenir

HDR video çekimi desteklenir

Video yakınlaştırma çekimi desteklenir:

Optik zoom: 3X'e kadar

Dijital Zoom: 18X'e kadar

Ön Kamera:

4K video: 60fps, 30fps

1080P video: 60fps, 30fps

720P video: 30fps

4K TIME-LAPSE: 30fps

1080P TIME-LAPSE: 30fps

Pro video çekimi desteklenir

Titreşimsiz video çekimi desteklenir

Çift açılı video çekimi desteklenir

HDR video çekimi desteklenir

Video yakınlaştırma çekimi desteklenir:

Yonga

SoC: MediaTek Dimensity 9500

İşlemci: 8 çekirdek

GPU: Arm@Mali Drage MC12

Batarya

Batarya: 7500mAh/28.13Wh (Tipik), 7290mAh/27.34Wh (Ölçülen)

Hızlı Şarj: Maksimum 80W SUPERVOOCTM, 80W UFCS desteklenir. 67W ve altı SUPERVOOCTM, 44W üçüncü taraf UFCS, 55W PPS, 11.7W PD ile uyumlu. Maksimum 50W AIRVOOC desteklenir.

Biyometrik

Parmak İzi: Desteklenir

Yüz Tanıma: Desteklenir

Sensörler

Yakınlık sensörü

Ortam ışığı sensörü

Renk sıcaklığı sensörü

E-pusula

İvme ölçer

Jiroskop

Ekranda ultrasonik parmak izi sensörü

Hall sensörü

Lazer odaklama sensörü

Spektral sensör

Kızılötesi uzaktan kumanda

Mobil Ağ

SIM 2: Desteklenir

SIM Kart Türü: Nano-SIM kart, Nano-USIM kart

eSIM: Desteklenir

Frekans Bandı

GSM: 850/900/1800/1900MHz

WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19

LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71

LTE TDD: Bant 38/39/40/41/42/48

5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79

Bağlantı

WLAN:

Wi-Fi 7 (802.11be) desteklenir

Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir

Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir

802.11a/b/g/n desteklenir

Wi-Fi Görüntüleme desteklenir

WLAN Tethering desteklenir

Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 eşzamanlı desteklenir

Wi-Fi 5GHz 160MHz desteklenir

Wi-Fi 6GHz 320MHz desteklenir

2 × 2 MIMO desteklenir

Bluetooth Sürümü: Bluetooth 6.0, Düşük Enerji, BLE Ses

Bluetooth Ses Codec: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0

USB Arayüzü: Type-C, USB 3.2 Gen 1 desteklenir

Kulaklık Girişi: Type-C (Sadece dijital kulaklıklar desteklenir, analog kulaklıklar desteklenmez.)

NFC: Desteklenir

İşletim Sistemi: ColorOS 16.0

Kaynaklar: (Oppo resmi internet sitesi, GSMArena)