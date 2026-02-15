HABER

İzmir'de otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki otele dün giriş yapan Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilendiği değerlendirilen Emine Ayten Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine, Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emine Ayten, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayten'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 otel çalışanı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldiği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Seferihisar otel
