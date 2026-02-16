Apple, özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu! iPhone 17e mi geliyor?

Apple, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre; Teknoloji devi, basın mensuplarına gönderdiği davetiye ile önümüzdeki ay düzenleyeceği özel etkinliği resmen duyurdu.

APPLE, 4 MART'TA ETKİNLİK DÜZENLEYECEK

Apple'ın paylaştığı davetiyeye göre etkinlik, 4 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak bu kez şirketin alışılagelmiş adresi olan Kaliforniya'daki Apple Park yerine farklı bir lokasyon tercih edildi. Etkinliğin New York City'de (NYC) düzenleneceği açıklandı.

Habere göre ise şirket, bu organizasyonu tipik bir Apple etkinliğinden ziyade bir “Özel Apple Deneyimi” (Special Apple Experience) olarak markalaştırıyor.

IPHONE 17E VE DAHASI MI GELİYOR?

Öte yandan etkinliğin duyurulmasıyla birlikte akıllara yakında duyurulması beklenen Apple ürünleri geldi.

Apple'ın üretim hattında; yeni Mac'ler, iPad'ler, iPhone 17e ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni ürün bulunduğu iddia ediliyor. Bu ürünlerin bu etkinlikte tanıtılabileceği de öne sürülen bilgiler arasında.

Etkinlikte tanıtılabileceği iddia edilen o Apple ürünleri ise şu şekilde: