+18 site ağı da kurmuş! Kasım Garipoğlu'nun Çin'e uzanan bağlantısı deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında firari iş insanı Kasım Garipoğlu hakkında adli süreç devam ediyor. Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar doğrultusunda Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında 18 Aralık 2025 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONDU

Soruşturma çerçevesinde savcılık, Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri dahil olmak üzere mal varlığına el konulmasına karar verdi.

PARTİ İDDİALARI ÇOK KONUŞULDU

Soruşturma dosyasında, Garipoğlu’nun organize ettiği öne sürülen bazı özel davet ve partilerde uyuşturucu kullanıldığına ilişkin iddialar yer aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu organizasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu tüketildiğine ilişkin tespitler bulunduğunu ifade etti.

Operasyon sürecinde gözaltına alınan Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere ifade verdi. Akçay’ın ifadesinde, organizasyonlara katıldığı öne sürülen bazı kişilerin isimlerinin de yer aldığı öğrenildi.

+18 SİTE AĞI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Garipoğlu’nun yurt dışı bağlantılı dijital finans hesapları ve bazı internet girişimlerine ilişkin veriler de incelemeye alındı. Son olarak Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş, Garipoğlu'na ait +18 site ağı ortaya çıktığını belirtti.

Garipoğlu'na ait +18 yetişkin içerik üreten site ağının Çin merkezli olduğunu belirten Altıntaş "Aynı zamanda Kasım Garipoğlu'na ait İngiltere'de coin'ler tespit edildi. Savcılık bu doğrultuda tüm delilleri dosyaya ekledi" bilgisini paylaştı.