Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin ifadelerine ulaşıldı. Mahjadi, Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenleyen firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partileri doğruladı.

"ONLAR ARKADAŞIMDI"

Sabah'ta yer alan habere göre, Mahjadi, Kasım Garipoğlu, iş adamı Burak Ateş, Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" itirafında bulundu. Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi savunmasına, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı" diyerek başladı.

FUHUŞ İDDİALARI...

12 senedir Türkiye'de yaşadığını belirten Majhadi, "Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum" diyerek suçlamadı reddetti.

Avukatı ise Majhadi'nin ciddi sağlık problemi olduğunu iddia etti.

"GEÇİMİNİ SAĞLAYAN KİŞİLERİN..."

Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim.

Belki de iyi oldu kullanmam" derken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine dikkat çekti.