HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir Boğaz'daki yalısında uyuşturucu partileri düzenlediğini itiraf etti.

Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı
Ufuk Dağ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin ifadelerine ulaşıldı. Mahjadi, Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenleyen firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partileri doğruladı.

Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı 1

"ONLAR ARKADAŞIMDI"

Sabah'ta yer alan habere göre, Mahjadi, Kasım Garipoğlu, iş adamı Burak Ateş, Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" itirafında bulundu. Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi savunmasına, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı" diyerek başladı.

Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı 2

FUHUŞ İDDİALARI...

12 senedir Türkiye'de yaşadığını belirten Majhadi, "Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum" diyerek suçlamadı reddetti.

Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı 3

Avukatı ise Majhadi'nin ciddi sağlık problemi olduğunu iddia etti.

"GEÇİMİNİ SAĞLAYAN KİŞİLERİN..."

Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim.

Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı 4

Belki de iyi oldu kullanmam" derken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandıİstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandı
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtıYeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu boğaz Kasım Garipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.