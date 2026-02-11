Samsung, çok konuşulan özelliği geri getiriyor! Türkiye'de de satılması beklenen iPhone 18 Pro'da da olacak

Samsung'un şu sıralar Galaxy S26 serisini tanıtmak adına hazırlıklar yaptığı konuşulurken, şirketin yeni akıllı telefon teknolojileri hakkında da çeşitli iddialar geliyor. Bu iddialardan sonuncusu, Güney Koreli şirketin yeni telefonlarında bir zamanların çok konuşulan önemli bir özelliğine tekrar yer verebileceğini gösteriyor.

SAMSUNG O TEKNOLOJİYE GERİ DÖNÜYOR

Samsung'un akıllı telefon kameralarına değişken diyafram teknolojisi eklemeyi planladığı iddia ediliyor. Güney Koreli şirketin, kamera modülü ortaklarından değişken diyaframlar geliştirmelerini ve numuneler sağlamalarını istediği bildiriliyor.

Samsung değişken diyafram özelliğini daha önce 2018 ve 2019 yıllarında Galaxy S9 ve Galaxy S10 modellerinde kullanmış, ancak 2020 yılında bu özellikten vazgeçmişti.

Öte yandan, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max gibi Türkiye'de de satışa sunulması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in de değişken diyaframlı bir ana kameraya sahip olması bekleniyor.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM NEDİR?

Değişken diyafram, kameranın sensöre ulaşan ışık miktarını fiziksel olarak ayarlamasına olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde diyafram; karanlık ortamlarda daha fazla ışık almak için açılabilirken, aydınlık ortamlarda aşırı pozlamayı önlemek için kısılabiliyor. Ayrıca kullanıcılara, bir nesnenin arka plana kıyasla ne kadar keskin göründüğünü ifade eden alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Editörün yorumu: Hem Samsung'un hem de Apple'ın değişken diyafram teknolojisini benimsemesi şüphesiz dikkat çeken bir karar olacaktır. Ancak şirketlerden henüz konuyla alakalı resmi açıklamalar yapılmadığı için söz konusu iddialara yine de dikkatli yaklaşmak gerek.