HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi neticesinde yaklaşık 3 milyonluk otomobil enkaz altında kaldı. İstinat duvarının devrildiği bina ve bölgedeki 2 binada bulunan toplam 32 vatandaş, sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı

Sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak’ta meydana gelen olayda, site içerisinde bulunan 4 katlı binanın üzerine istinat duvar çöktü. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, site içerisindeki 3 binada bulunan 32 vatandaşı güvenli şekilde tahliye etti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, park halindeki yaklaşık 3 milyon değerindeki Mercedes marka otomobil çöken istinat duvarının altında kalarak pert oldu. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 1

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 2

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 3

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 4

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 5

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 6

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 7

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 8

Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta 52 köy yolu ulaşıma kapandıKars’ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı
Silvan’da uyuşturucu operasyonuSilvan’da uyuşturucu operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.