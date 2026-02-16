HABER

Gaziosmanpaşa’da şüpheli ölüm: Boş arazide erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide çevrede oturan vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, cesedin Can Yıldırım’a (30) ait olduğu belirlendi. Yıldırım’ın, yaklaşık 12-13 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİNİN BİR SÜREDİR HABER ALAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Yıldırım’dan, dün akşam saatlerinden itibaren ailesinin haber alamadığı ve şahsın bir süredir madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Can Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
