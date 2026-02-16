Putin sırra kadem bastı! Dünyanın konuştuğu olay: 'Fazla zamanı kalmadı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en son 5 Şubat'ta konuşma yaptığı sırada görüntülenmişti. Bu tarihten sonra sırra kadem basan Putin, dünyanın gündeminde. 73 yaşındaki liderle ilgili Ukrayna lideri Zelenskiy'den de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"ONUN FAZLA ZAMANI KALMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında Politico’ya konuştu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü yılı yaklaşırken yapılan açıklama dikkat çekti.

Zelenskiy, "Ben Putin’den daha gencim. Onun fazla zamanı kalmadı, biliyorsunuz" dedi.

ELİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, 73 yaşındaki Putin’in ortadan kaybolması ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de herhangi bir açıklama yapılmadan kamuoyundan uzak kaldığı dönemler olmuştu. Son günlerde Rus devlet medyasının Kremlin liderinin yetkililerle yaptığı toplantılara ait önceden kaydedilmiş görüntüleri yayımladığı görüldü.

Putin’in yokluğu sağlık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Kasım ayında 22 yaşındaki Rus Sağlıklı Vatan Hareketi Başkanı Yekaterina Leshchinskaya ile görüşmesi sırasında çekilen görüntülerde sağ elindeki belirgin damarlar, tendonlar ve ince kırışık cilt dikkat çekmişti. Görüntülerde parmaklarını gergin biçimde hareket ettirdiği ve ceketinin kolu altında yumruk yaptığı anlar yer aldı.

Ukraynalı kaynaklar Rus liderin ağrı çekiyor olabileceğini öne sürdü. Dmytro Gordon, "Putin ellerini yumruk gibi sıkıyor. Ellerinde şişlik ve ağrı var, bir elinde damarlar belirgin bir şekilde şişmiş" ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise bunun yaşlanmanın doğal belirtileri olabileceğini söyledi.

"SAVAŞIN KÖLESİ"

48 yaşındaki Zelenskiy, Rus lider için "Kendini çar olarak görebilir, ama gerçekte o savaşın kölesidir" dedi. Mevcut çatışma ile 1938 Münih Anlaşması arasında paralellik kurdu.

Zelenskiy, Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik saldırılara da değindi. "Ukrayna'da Rus saldırılarından zarar görmemiş tek bir elektrik santrali bile kalmadı. Tek bir tane bile" dedi. Ardından, "Ama yine de elektrik üretiyoruz" sözleriyle santralleri onaran işçilere değindi.

Ukrayna lideri, Batılı müttefiklerine hava savunma sistemlerini daha hızlı teslim etmeleri çağrısı yaptı.