Sosyal medya Seedance 2.0 ile yapılan videoları konuşuyor: Gerçeklik algınız yok olabilir!

TikTok'un sahibi ByteDance'in geliştirdiği Seedance 2.0 yapay zeka modeli son günlere damgasını vurdu. Modelin ürettiği "gerçeklik algısını yok edebilecek" videolar ise sosyal medyada gündem oldu.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasında video üretim teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen "Seedance" modelinin ikinci versiyonu Seedance 2.0 ise bu noktada dikkat çekmeyi başarmış durumda. Şubat ayı başında tanıtılan ve şu an kısıtlı bir erişime sahip olan model, ortaya koyduğu performansla sosyal medyada yankı uyandırdı.

BU VİDEOLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Modelin yeteneklerini test eden kullanıcıların paylaştığı videolar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. LeBron James'in yer aldığı gerçekçi bir video en çok konuşulan içerikler arasına girdi. Bir animenin Seedance aracılığıyla sinema filmine çevrildiği bir video da sosyal medyada ilgi çekti.

Sosyal medya Seedance 2.0 ile yapılan videoları konuşuyor: Gerçeklik algınız yok olabilir! 1

İŞTE SEEDANCE 2.0 İLE OLUŞTURULAN VE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN BAZI VİDEOLAR

yapay zeka video
