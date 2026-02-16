Sosyal medya Seedance 2.0 ile yapılan videoları konuşuyor: Gerçeklik algınız yok olabilir!

Yapay zeka dünyasında video üretim teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen "Seedance" modelinin ikinci versiyonu Seedance 2.0 ise bu noktada dikkat çekmeyi başarmış durumda. Şubat ayı başında tanıtılan ve şu an kısıtlı bir erişime sahip olan model, ortaya koyduğu performansla sosyal medyada yankı uyandırdı.

BU VİDEOLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Modelin yeteneklerini test eden kullanıcıların paylaştığı videolar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. LeBron James'in yer aldığı gerçekçi bir video en çok konuşulan içerikler arasına girdi. Bir animenin Seedance aracılığıyla sinema filmine çevrildiği bir video da sosyal medyada ilgi çekti.

İŞTE SEEDANCE 2.0 İLE OLUŞTURULAN VE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN BAZI VİDEOLAR

Seedance 2.0 is crazy pic.twitter.com/hcXw9ydrI1 — Angry Tom (@AngryTomtweets) February 9, 2026

Çinli ByteDance’in Seedance 2.0 yapay zeka modeli, animeleri sinema filmine dönüştürebiliyor.



pic.twitter.com/f37VaoxLeD — Recep Baltaş (@buckberi) February 14, 2026