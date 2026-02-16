Sosyal medya Seedance 2.0 ile yapılan videoları konuşuyor: Gerçeklik algınız yok olabilir!

Yapay zeka dünyasında video üretim teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen "Seedance" modelinin ikinci versiyonu Seedance 2.0 ise bu noktada dikkat çekmeyi başarmış durumda. Şubat ayı başında tanıtılan ve şu an kısıtlı bir erişime sahip olan model, ortaya koyduğu performansla sosyal medyada yankı uyandırdı.
Modelin yeteneklerini test eden kullanıcıların paylaştığı videolar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. LeBron James'in yer aldığı gerçekçi bir video en çok konuşulan içerikler arasına girdi. Bir animenin Seedance aracılığıyla sinema filmine çevrildiği bir video da sosyal medyada ilgi çekti.
Seedance 2.0 is crazy pic.twitter.com/hcXw9ydrI1— Angry Tom (@AngryTomtweets) February 9, 2026
Çinli ByteDance’in Seedance 2.0 yapay zeka modeli, animeleri sinema filmine dönüştürebiliyor.— Recep Baltaş (@buckberi) February 14, 2026
pic.twitter.com/f37VaoxLeD
Wolverine vs. Superman— Enis Presheva III (@EnisPresheva) February 12, 2026
Seedance 2.0 is only the beginning of a new era in filmmaking 🎬 pic.twitter.com/Yt9a15H2Qc
Okuyucu Yorumları 0 yorum