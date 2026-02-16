Apple, Türklerin kurduğu şirketi satın aldı! Sessiz sedasız bünyesine katmış

Piyasa değeri 4 trilyon doları aşan teknoloji devi Apple, küresel satın almalarına bir yenisini daha ekledi; bu kez adres bir Türk girişimi oldu. Onedio'da yer alan habere göre; Türk girişimciler tarafından kurulan ve grafik veritabanı alanında faaliyet gösteren "Kuzu" isimli şirket, sessiz sedasız Apple tarafından satın alındı.

AB'YE YAPILAN BİLDİRİMLE ORTAYA ÇIKTI

Apple'ın bu stratejik hamlesinin aslında geçtiğimiz yıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Habere göre satın alma işlemi Ekim 2025'te tamamlandı ve bu durum Avrupa Birliği'ne yapılan bildirimle doğrulandı.

Grafik veritabanı geliştiren şirketin yatırımcıları arasında ScaleX Ventures'in de yer aldığı belirtildi.

TÜRK GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN KURULDU

Şirketin kurucu kadrosu ise Princeton Üniversitesi mezunu Ardan Araç ve Yale ile Stanford üniversitelerinden mezun olan Doç. Dr. Serdar (Semih) Salihoğlu'ndan oluşuyor.

Habere göre iki ismin kurduğu şirket, şimdi Apple çatısı altında yer alıyor.