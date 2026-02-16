HABER

Seedance 2.0'a alışmadan Seedance 3.0 geliyor! Tek tıkla dakikalarca video üretilebilecek

Son günlere damgasını vuran yapay zeka video üretim modeli Seedance 2.0'ın üstüne Seedance 3.0 geliyor. İddiaya göre Seedance 3.0, maliyetleri 8 kat düşürecek. Yapılan testlerde 18 dakikaya kadar herhangi bir bozulma yaşanmadan video üretildiği de gelen iddialar arasında.

Enes Çırtlık

Video üretim teknolojileri dünyasında son dönemde "Seedance 2.0" rüzgarı esiyor. TikTok'un sahibi ByteDance'ın çıkardığı bu yapay zeka video üretim modeli, gerçeğe yakın performansıyla özellikle sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak daha Seedance 2.0'a yeni yeni alışırken, görünüşe göre Seedance 3.0 da yolda.

SEEDANCE 3.0'IN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

X'te (eski adıyla Twitter) yer alan ve teknoloji kulislerini hareketlendiren iddialara göre; popüler yapay zeka video modeli Seedance'in yeni sürümü "Seedance 3.0", kapalı kapılar ardında yürütülen "son sprint" aşamasına girdi. Sızdırılan bilgiler ise yeniliklerin yolda olduğunu gösteriyor.

18 DAKİKAYA KADAR BOZULMASIZ VİDEO ÜRETTİ

Sızıntıların en dikkat çekici maddesi, video süresiyle ilgili. İddiaya göre Seedance 3.0, "sonsuz uzunlukta kesintisiz video üretim" yeteneğine sahip. Tek seferde oluşturulan videoların 10 dakikayı aştığı, dahili testlerde ise 18 dakikaya kadar herhangi bir bozulma yaşanmadan ulaşıldığı belirtiliyor.

İddiaya göre modelin en büyük yeniliklerinden biri de "anlatısal hafıza zinciri" denilen bir özellik. Bu özellik sayesinde yapay zeka; olay örgüsünü, karakter özelliklerini ve dünya detaylarını çok perdeli hikaye akışları ve çoklu çekim geçişleri boyunca tutarlı tutabiliyor. Yani karakterin kıyafeti veya yüzü sahne değiştikçe bozulmuyor.

Seedance 2.0 a alışmadan Seedance 3.0 geliyor! Tek tıkla dakikalarca video üretilebilecek 1

Bir diğer iddiaya göre Seedance 3.0, videoyu ve diyaloğu sonradan ekleme değil, "birlikte üretme" yeteneğiyle geliyor. Çince, İngilizce, Japonca ve Korece gibi dillerde dudak senkronizasyonlu konuşma çıkışı verebildiği belirtiliyor. Daha da önemlisi, karakterin duygusuna göre tonlama, nefes alma, gülme veya ağlama gibi seslendirme biçimlerini ayarlayabiliyor.

YÖNETMEN TARZI KONTROL

Bir başka iddiaya göre ise Seedance 3.0 ile kullanıcılar artık bir yönetmen gibi sahne sahne komut verebilecek. Örneğin, "1. Çekim: Geniş açı dolly push" veya "2. Çekim: Hızlı kurgu kovalamaca" gibi storyboard metinleri doğrudan çalışacak. Yapay zeka, kamera dilini ve kurgu yapısını gerçek zamanlı olarak uygulayabilecek. Ayrıca IMAX tarzı, film görünümü veya Netflix tarzı gibi yerleşik ön ayarlarla tek tıkla dışa aktarım sağlanabilecek.

MALİYETLER 8 KAT DÜŞECEK

Son olarak, maliyet tarafında devrim niteliğinde bir düşüş öngörülüyor. 1 dakikalık sinematik çıktı maliyetinin Seedance 2.0'a göre 8 kat ucuzlayacağı, geleneksel bir film ekibi sahnesinin maliyetinin ise yüzde birine kadar düşeceği iddia ediliyor.

