Yapay zeka işinden etti, meslektaşlarını böyle uyardı: "Ben de öyle düşünüyordum"

Yapay zekanın iş dünyasındaki etkileri tartışılmaya devam ederken, bir yazılım mühendisinin Reddit'te paylaştıkları teknoloji dünyasında "yapay zeka" endişelerini zirveye taşıdı. "SingularityuS" kullanıcı adıyla paylaşım yapan mühendis, yapay zekanın yazılım sektöründe çalışanları nasıl yerinden etmeye başladığını yaşadığı hikaye üzerinden anlattı.

"YAPAY ZEKA ÖNCELİKLİ" MODEL İŞİNDEN ETTİ

Mint'ta yer alan habere göre, orta seviye bir yazılım mühendisi olan kullanıcı, dört yıldır çalıştığı şirketten, yönetimin "Yapay Zeka Öncelikli Uygulama Modeli"ne geçme kararı alması sonucu çıkarıldı. Arka uç (backend) ekibine liderlik eden, yeni özellikler geliştiren ve sistemlere derinlemesine hakim olan mühendis, şirketteki istikrar hissinin, yönetimin "Yapay Zeka kaldıracı" ve "10 kat verimlilik" gibi kavramlardan bahsetmeye başlamasıyla eridiğini belirtti.

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI TOPLANTI

Kırılma noktası ise şirket genelinde yapılan bir toplantıda yaşandı. İddiaya göre şirket CEO'su, bu toplantıda bir yapay zeka aracını kullanarak dakikalar içinde bir servis oluşturduğunu gösterdi. Bu gösteriden kısa süre sonra şirket, iki "Uygulamalı Yapay Zeka Mühendisi" işe aldı ve onlara dahili bir servisi yeniden inşa etme görevi verdi. Bu görev de sadece üç gün sürdü ve başarılı oldu.

"ARTIK DÜZİNELERCE MÜHENDİSE İHTİYACIMIZ YOK"

Bu gelişmenin ardından yönetim hızlı bir dönüşüm süreci başlattı. Çalışanlara "yazılım geliştirmenin temelden değiştiği" bildirildi. İşten çıkarılan mühendis, yönetimin şu sözlerine dikkat çekti: "Modern yapay zeka araçlarıyla artık kod yazan düzinelerce mühendise ihtiyacımız yok, sadece sistemi nasıl yöneteceğini bilen birkaç kişi yeterli."

"BİR GECEDE ESKİMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yaşadıklarını geleneksel bir işten çıkarmadan ziyade "ani bir önemsizleşme" olarak tanımlayan kullanıcı, "Bu kovulmak gibi hissettirmiyor. Bir gecede eskimiş/modası geçmiş hale gelmek gibi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. Mühendislik pozisyonlarının tüm katmanlarının gerçek zamanlı olarak kayboluyor gibi göründüğünü belirten kullanıcı, diğer meslektaşlarına da açık bir uyarıda bulunarak, "Eğer bunu okuyorsanız ve 'Evet ama ben güvendeyim' diye düşünüyorsanız; ben de öyle düşünüyordum." dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kısa sürede 998'den fazla olumlu oy alan ve yorum yağmuruna tutulan bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar hikayenin yapay zeka tarafından oluşturulmuş gibi durduğunu öne sürerek hesabın ve hikayenin gerçekliğini sorguladı. Bir kullanıcı, bunun yapay zeka şirketlerinin yatırımcıları korkutarak daha fazla fon toplamak için yaptığı bir pazarlama kampanyası olabileceğini iddia ederken, başka bir kullanıcı ise hikayeyi ciddiye almak gerektiğini vurguladı.