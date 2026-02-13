HABER

Antalya’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Antalya’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkileri. Kentin farklı noktalarında vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Antalya’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Antalya ve ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiği yönündeki uyarısının arından gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 7 ilçede okullar tatil edilirken. su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı ekipler kurtardı. Liman Mahallesinde su dolu yolda bir servis aracı mahsur kaldı. Servis aracının içerisindeki sürücü ve vatandaşlar belediye ekipleri tarafından araç kasasına alınarak tahliye edildi.

