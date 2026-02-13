HABER

Kavgada bacağından bıçaklanarak yaralandı

Adıyaman’da bacağından bıçaklanan bir genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde Toprak E. ile Kemal İ. isimli iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Toprak E., eline aldığı bıçakla Kemal İ.’yi bacağından bıçakladı. Yaralanan Kemal İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Toprak E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

Adıyaman
