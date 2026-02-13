HABER

Trump yönetimi düğmeye bastı! Otomobillerdeki o özellik için yolun sonu

ABD, otomobillerdeki start/stop özelliği için harekete geçti. Buna göre, Trump yönetimi ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) otomobillerdeki "start-stop" özelliği için otomobil üreticilerine verilen kredileri kaldırıyor. Karar sonrası otomotiv endüstrisinin bu özelliği kaldırması muhtemel.

Enes Çırtlık

Günümüzde yeni araçlarda yaygın olarak kullanılan start-stop özelliği; araç kırmızı ışıkta durduğunda veya trafikte beklerken motoru kapatıyor. Çoğu araç, sürücülerin start-stop özelliğini kapatmasına izin verse de bazı sürücüler, araca her binişlerinde bu özelliği manuel olarak kapatmak zorunda kalabiliyor.

ABD yönetimi ise otomobil dünyasında sürücülerin bir kısmının yakıt tasarrufu nedeniyle sevdiği, bir kısmının ise sarsıntı ve gecikme nedeniyle eleştirdiği "start-stop" özelliği için düğmeye bastı.

"START/STOP" KREDİLERİ SONLANDI

CBC News'te yer alan habere göre; Trump yönetimi, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çevresel düzenlemeleri geri çekme planının bir parçası olarak, ülkede araçlarına "start-stop" özelliği ekleyen otomobil üreticilerine teşvik için verilen kredilerin kaldırılacağını açıkladı.

Trump yönetimi düğmeye bastı! Otomobillerdeki o özellik için yolun sonu 1

Trump yönetimi bu tür özelliklerin son yıllarda otomobil fiyatlarındaki keskin artışla bağlantılı olduğunu savunuyor.

YENİ ARAÇ ALIRKEN TASARRUF SAĞLAYACAK

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), yaptığı duyuruda bu teknolojiyi "neredeyse evrensel olarak nefret edilen" bir özellik olarak tanımladı. EPA yöneticisi Lee Zeldin ise bu düzenleme değişikliğinin tüketicilerin yeni bir araç alırken ortalama 2.400 dolar tasarruf etmesine yardımcı olacağını belirtti.

Bazı otomobil üreticileri, Trump yönetiminin kararını olumlu karşıladı. Karar sonrası otomotiv endüstrisinin "start-stop" özelliğini kaldırmaya başlaması muhtemel görülüyor.

