Karaman'da şiddetli rüzgar etkili oldu: Çatı uçtu, kamyonet devrildi

Karaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Şeyh Edebali Mahallesi'ndeki Merkez Spor Salonu'nun çatısı uçtu.

Olayda yaralanan olmazken belediye ekipleri çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda bir kamyonet, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kentin çeşitli noktalarında bina çatıları, reklam panoları ve trafik ışıkları zarar gördü.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Karaman
