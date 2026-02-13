HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sinop'a kaçan ve ormanda çadırda yakalanan Somun, "Sinop'ta deniz kenarında kaldım. Denize girip çıkıyordum. Karımın öldüğü haberini de yakalandığımda öğrendim" dedi. Sinem Somum'un 'Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü' paylaşımına '133' şeklinde yorum yapmasına ilişkin soruya, "133 uğurlu sayımdır. Ondan paylaştım" yanıtını verdi.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop ta denize girmiş 1

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ SANEM'İN EVİNE GİZLİCE GİRİP SALDIRMIŞTI

Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisine de ateş etti. Mermilerden biri, bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi. Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop ta denize girmiş 2

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Somum, tutuklu bulunduğu Elazığ’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop ta denize girmiş 3

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA KAÇTIĞI SİNOP'TA DENİZE GİRMİŞ

Duruşmada olayı anlatan Ali Eren Somun, "Kimseyi öldürme kastım kesinlikle yoktur. Sevgiliyken bile evlilik hayatı yaşadık. Ailesi beni çok seviyordu. Ne olduğunu anlamadım, akrabasına söz verdiği için benden boşanmak istedi. Benimle sıkıntısı, sorunu olmadığını söylüyordu. Olay günü Sinem çok sarhoştu. Eşimle konuşmak için eve gittim. Silahla merdiven boşluğuna ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Korkarak olay yerinden motosikletle uzaklaştım. Beni herkes tanıyordu; olaya ilişkin kimse bana bir şey sormasın diye saçımı kestim. Sinop'ta deniz kenarında kaldım. Denize girip çıkıyordum. Karımın öldüğü haberini de yakalandığımda öğrendim" dedi.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop ta denize girmiş 4

'133 UĞURLU SAYIMDIR'

Ali Eren Somun, hakimin, sanal medyada Sinem Somum'un 'Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü' paylaşımına '133' şeklinde yorum yapmasına ilişkin soruya, "133 uğurlu sayımdır. Ondan paylaştım. Mermiler yetseydi, canım anam da yazacaktım" yanıtını verdi.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop ta denize girmiş 5

BEKÇİ, SİNEM'İ TUTMAK İSTERKEN YARALANMIŞ

Olayda yaralanan bekçi E.E. de "Olay günü 22.30'da Sinem'in evine geldi. Bir süre sonra komşular, bize evde gürültü olduğunu söyledi. Zile basmadan içerden sesleri duyduk. Sinem tam kapıyı açarken 2 el silah sesi duyduk. Yere düşen Sinem'i tutmak isterken ben de yaralandım. Ali Eren balkondan çıkarken, Sinem'e müdahale ettik" diye konuştu.

Duruşmada söz verilen Sinem'in annesi Derya Topaloğlu da gözyaşı dökerek, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Bütün Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Sinem i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop ta denize girmiş 6

ANNEANNESİ FENALAŞTI

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Eren Somun'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 13 Mart'ta erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası adliye binası çıkışında Sinem'in anneannesi Gülnaz Topaloğlu fenalaştı. Yakınları tarafından banka oturtulan Topaloğlu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topaloğlu’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldüCinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldü
iPhone 16e'de olmayan özellik iPhone 17e ile geliyor!iPhone 16e'de olmayan özellik iPhone 17e ile geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sinop Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.