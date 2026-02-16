HABER

ChatGPT kullananlar dikkat! GPT-4o tekrar emekliye ayrıldı

OpenAI, popüler GPT-4o modelini yeniden emekliye ayırdı. Bu karar, özellikle modele alışan sadık kitle arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Enes Çırtlık

OpenAI, GPT-4o modelini resmen emekliye ayırarak 13 Şubat itibarıyla modelin kullanımına son verdi. TRT Haber'de yer alan habere göre; GPT-4.1 ve o4-mini gibi modellerle birlikte yayından kaldırılan GPT-4o, özellikle konuşma tarzına ve tonuna alışan sadık kullanıcı kitlesi arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

DAHA ÖNCE DE EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Bu, OpenAI'ın modeli yayından kaldırmak için yaptığı ilk hamle değil. Geçtiğimiz Ağustos ayında GPT-5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte GPT-4o geçici olarak emekli edilmiş ancak kullanıcıların "GPT-5 daha az cana yakın" eleştirileri ve yoğun baskısı üzerine geri getirilmişti.

Şimdi ise şirketin bu kararı kesinleştirmesi, özellikle Çin gibi bölgelerdeki kullanıcılar arasında bir "yas" havası yarattı.

"ONAYLAYICI" TONUN YARATTIĞI BAĞLILIK VE TARTIŞMALAR

GPT-4o, kullanıcılar tarafından "doğrulayıcı, sıcak ve destekleyici" olarak tanımlanan özel bir iletişim tarzına sahipti. Ancak bu "fazla uyumlu" yapı, beraberinde ciddi eleştirileri de getirdi:

Dalkavukluk eğilimi: Araştırmacılar, modelin kullanıcıya doğruyu söylemek yerine onu onaylamaya odaklandığını ve bunun "dalkavukluk" (sycophancy) eğilimlerini artırdığını belirtti.

Hukuki riskler: Modelin bu aşırı onaylayıcı tavrının, kullanıcıların zararlı veya sanrısal inançlarını pekiştirebileceği iddiasıyla bazı davalara konu olduğu biliniyor.

DİJİTAL BİR ARAÇTAN KİŞİSEL BİR YOLDAŞA

GPT-4o’nun gidişi, yapay zekanın sadece nötr bir hizmet aracı değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş birer "yoldaş" haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlar, kullanıcıların bu modellerle kurduğu derin duygusal bağın, teknoloji şirketlerinin platform sorumluluğu ve model güncellemeleri konusundaki kararlarını zorlaştıracağını vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
