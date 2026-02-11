Üst düzey ayrılık ve şok suçlamalar... 'Sansürsüz ChatGPT' daha gelmeden OpenAI’da kriz çıktı!

Yapay zekâ şirketleri son dönemde adeta gaza bastı. Gerek Google, gerek xAI, gerek Anthropic, gerekse de ismini sayamadığımız daha nice şirket, son günlerde yapay zeka modellerine veya araçlarına yeni yeni özellikler ekledi. Bu şirketlerden biri de ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI oldu. CEO koltuğunda Sam Altman'ın oturduğu ünlü yapay zeka şirketi, son olarak ise dikkat çeken bir ayrılık ve bu ayrılığa dair çarpıcı iddialarla gündeme geldi.

AYRIMCILIK SUÇLAMASI SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

Wall Street Journal'ın haberine göre; OpenAI'ın ürün politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Ryan Beiermeister, bir erkek meslektaşının kendisini cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlamasının ardından Ocak ayında işten çıkarıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Beiermeister, Journal'a verdiği demeçte, "Herhangi birine ayrımcılık yaptığım iddiası kesinlikle asılsızdır" dedi. Ancak Journal'ın haberine göre, Beiermeister'in işine son verilmesi, ChatGPT için planlanan ve "yetişkin modu" olarak adlandırılan bir özelliğe yönelik eleştirilerini dile getirmesinin ardından gerçekleşti.

SANSÜRSÜZ CHATGPT: 'YETİŞKİN MODU'

ChatGPT'nin 'yetişkin modu' özelliği, kullanıcı deneyimine erotik içerik entegre etmeyi hedefliyor. OpenAI'ın tüketiciye yönelik ürünlerini denetleyen OpenAI’nin Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo, gazetecilere yeni özelliğin bu yılın ilk çeyreğinde 2026 piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.

Habere göre, Beiermeister ve şirketteki diğer kişiler, yeni "yetişkin" özelliğinin belirli kullanıcıları nasıl etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirmişti.

OPENAI'DAN AYRILIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bir izin döneminin ardından işten çıkarılan Beiermeister hakkında OpenAI'ın "Beiermeister, OpenAI'da geçirdiği süre boyunca değerli katkılarda bulundu ve ayrılışı, şirkette çalışırken gündeme getirdiği herhangi bir sorunla ilgili değildi." açıklamasını yaptığı bildirildi.