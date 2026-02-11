HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Özellikleri tam bir sır! OpenAI'ın gizemli cihazından yeni bilgiler geldi

ChatGPT'nin geliştiricisi ve sahibi OpenAI'ın Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği gizemli donanım ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın ne olacağı ya da hangi özelliklere sahip olacağı ise halen bilinmiyor.

Özellikleri tam bir sır! OpenAI'ın gizemli cihazından yeni bilgiler geldi
Enes Çırtlık

Yapay zeka yarışında artık sadece yazılım ve modeller değil, bu teknolojiye yönelik fiziksel cihazlar da konuşulmaya başlandı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive’ın ortaklığında geliştirilecek gizemli cihaz ise aylardır en çok merak edilen başlıklar arasında.

GİZEMLİ CİHAZLA İLGİLİ YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Nefes'te yer alan habere göre, yapay zeka platformu ChatGPT ile dikkatleri üzerine çeken OpenAI, piyasaya sürme hazırlığında olduğu "gizemli" cihazı ile ilgili yeni bilgileri paylaştı.

OpenAI ile Apple'ın "efsanevi" tasarımcısı Jony Ive'nin birlikte geliştirilmesi planlanan ürünü Şubat 2027'den önce piyasaya sürmeyi hedeflemediği kaydedilirken, yapay zeka cihazı için "io" adını kullanmayacağı da kaydedildi.

Özellikleri tam bir sır! OpenAI ın gizemli cihazından yeni bilgiler geldi 1

Cihazın ne olacağı ya da hangi özelliklere sahip olacağı halen bilinmezken, OpenAI geçen yıl "io" isimli ticaret markası nedeniyle OpenAI'ya dava açan şirket Iyo ile yaşadığı anlaşmazlığı netleştirmek için Pazartesi günü mahkemeye bazı belgeler sunmuştu.

Belgelerde şirketin cihaz için "io" adını kullanmayacağı ve ürünü 2027'den önce piyasaya sürmeyeceği de vurgulandı.

OpenAI geçen yıl, Ive'ın donanım şirketi io Products'ı yaklaşık 6.5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silvan’da uyuşturucu operasyonuSilvan’da uyuşturucu operasyonu
İstanbullular dikkat! AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısıİstanbullular dikkat! AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.