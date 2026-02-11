Özellikleri tam bir sır! OpenAI'ın gizemli cihazından yeni bilgiler geldi

Yapay zeka yarışında artık sadece yazılım ve modeller değil, bu teknolojiye yönelik fiziksel cihazlar da konuşulmaya başlandı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive’ın ortaklığında geliştirilecek gizemli cihaz ise aylardır en çok merak edilen başlıklar arasında.

GİZEMLİ CİHAZLA İLGİLİ YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Nefes'te yer alan habere göre, yapay zeka platformu ChatGPT ile dikkatleri üzerine çeken OpenAI, piyasaya sürme hazırlığında olduğu "gizemli" cihazı ile ilgili yeni bilgileri paylaştı.

OpenAI ile Apple'ın "efsanevi" tasarımcısı Jony Ive'nin birlikte geliştirilmesi planlanan ürünü Şubat 2027'den önce piyasaya sürmeyi hedeflemediği kaydedilirken, yapay zeka cihazı için "io" adını kullanmayacağı da kaydedildi.

Cihazın ne olacağı ya da hangi özelliklere sahip olacağı halen bilinmezken, OpenAI geçen yıl "io" isimli ticaret markası nedeniyle OpenAI'ya dava açan şirket Iyo ile yaşadığı anlaşmazlığı netleştirmek için Pazartesi günü mahkemeye bazı belgeler sunmuştu.

Belgelerde şirketin cihaz için "io" adını kullanmayacağı ve ürünü 2027'den önce piyasaya sürmeyeceği de vurgulandı.

OpenAI geçen yıl, Ive'ın donanım şirketi io Products'ı yaklaşık 6.5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmuştu.