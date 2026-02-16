OpenAI'dan sürpriz transfer: Popüler projenin geliştiricisini bünyesine kattı!

Yapay zeka dünyasında yetenek transferleri hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise geliştirdiği OpenClaw projesiyle teknoloji dünyasının dikkatini çeken Peter Steinberger, yapay zeka devi OpenAI'ın kadrosuna dahil oldu.

SAM ALTMAN, TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

OpenAI CEO'su Sam Altman, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Steinberger'ın OpenAI’a katıldığını resmen duyurdu.

Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our… — Sam Altman (@sama) February 15, 2026

Altman açıklamasında, "Peter Steinberger, yeni nesil kişisel yapay zeka asistanları geliştirmek adına OpenAI ekibine katılıyor. Kendisi, insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı asistanların birbirleriyle etkileşimi konusunda harika fikirleri olan bir dahi. Bu teknolojinin kısa sürede ürünlerimizin temel bir parçası haline gelmesini bekliyoruz. OpenClaw artık OpenAI desteğiyle açık kaynaklı bir proje olarak vakıf bünyesinde yoluna devam edecek. Gelecek tamamen çoklu ajan sistemleri üzerine kurulu olacak ve bu süreçte açık kaynağı desteklemek bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

OPENCLAW NEDİR?

Peter Steinberger tarafından geliştirilen OpenClaw (eski adlarıyla Clawdbot veya Moltbot), 2025'in sonlarında ortaya çıkan ve 2026 başında teknoloji dünyasında büyük ses getiren açık kaynaklı, otonom bir kişisel yapay zeka asistanıdır.

Steinberger'in OpenClaw projesi "yapay zekanın sadece konuşmakla kalmayıp, gerçekten iş yapabildiği" bir agent platformudur.

OpenClaw'ı ChatGPT veya Gemini gibi standart sohbet botlarından ayıran en büyük özellik, "eylem odaklı" olması. Kullanıcılar Clawdbot'u WhatsApp veya Telegram gibi günlük hayatta kullandıkları uygulamalara bağlayabiliyor.

Asistanın yapabildiklerinden bazıları ise şu şekilde: