OpenAI'dan sürpriz transfer: Popüler projenin geliştiricisini bünyesine kattı!

OpenClaw geliştiricisi Peter Steinberger, OpenAI'a katıldı. OpenAI CEO'su Sam Altman, sürpriz transferi "Peter Steinberger, yeni nesil kişisel yapay zeka asistanları geliştirmek adına OpenAI ekibine katılıyor. Kendisi, insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı asistanların birbirleriyle etkileşimi konusunda harika fikirleri olan bir dahi." sözleriyle duyurdu.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasında yetenek transferleri hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise geliştirdiği OpenClaw projesiyle teknoloji dünyasının dikkatini çeken Peter Steinberger, yapay zeka devi OpenAI'ın kadrosuna dahil oldu.

SAM ALTMAN, TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

OpenAI CEO'su Sam Altman, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Steinberger'ın OpenAI’a katıldığını resmen duyurdu.

Altman açıklamasında, "Peter Steinberger, yeni nesil kişisel yapay zeka asistanları geliştirmek adına OpenAI ekibine katılıyor. Kendisi, insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı asistanların birbirleriyle etkileşimi konusunda harika fikirleri olan bir dahi. Bu teknolojinin kısa sürede ürünlerimizin temel bir parçası haline gelmesini bekliyoruz. OpenClaw artık OpenAI desteğiyle açık kaynaklı bir proje olarak vakıf bünyesinde yoluna devam edecek. Gelecek tamamen çoklu ajan sistemleri üzerine kurulu olacak ve bu süreçte açık kaynağı desteklemek bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

OPENCLAW NEDİR?

Peter Steinberger tarafından geliştirilen OpenClaw (eski adlarıyla Clawdbot veya Moltbot), 2025'in sonlarında ortaya çıkan ve 2026 başında teknoloji dünyasında büyük ses getiren açık kaynaklı, otonom bir kişisel yapay zeka asistanıdır.

Steinberger'in OpenClaw projesi "yapay zekanın sadece konuşmakla kalmayıp, gerçekten iş yapabildiği" bir agent platformudur.

OpenClaw'ı ChatGPT veya Gemini gibi standart sohbet botlarından ayıran en büyük özellik, "eylem odaklı" olması. Kullanıcılar Clawdbot'u WhatsApp veya Telegram gibi günlük hayatta kullandıkları uygulamalara bağlayabiliyor.

Asistanın yapabildiklerinden bazıları ise şu şekilde:

  • Gelen kutusunu tarayıp temizleyebiliyor, önemli mailleri özetleyebiliyor ve yanıt yazabiliyor.
  • Toplantı ayarlayabiliyor, uçuş check-in işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.
  • Terminal komutlarını çalıştırabiliyor, dosya sistemine erişebiliyor ve karmaşık teknik görevleri yerine getirebiliyor.
