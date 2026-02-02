Viral yapay zeka "OpenClaw" hem büyülüyor hem de ürkütüyor! Uzmanlardan uyarı geldi

Eskiden Moltbot ve yapay zeka firması Anthropic, kendi ürünü Claude ile benzerlikler nedeniyle yeniden markalaşma talep edene kadar da Clawdbot olarak bilinen OpenClaw, kısaca anlatmak gerekirse WhatsApp veya Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla talimat alan bir kişisel asistan. Kimilerine göre ise OpenClaw, bir asistandan fazlası olmaya aday.

SİZİN YERİNİZE "İYİ GECELER" MESAJI ATABİLİR

The Guardian'da yer alan habere göre, kendisini "gerçekten iş yapan yapay zeka" olarak tanıtan OpenClaw, e-posta kutunuzu yönetebiliyor, tüm hisse senedi portföyünüzü satabiliyor ve sizin adınıza eşinize "günaydın" veya "iyi geceler" mesajları atabiliyor.

Geçen Kasım ayında geliştirilen uygulama, şu anda yaklaşık 600.000 indirme sayısına ulaştı. Viral hale gelen uygulama, yapay zeka ajanlarının yeteneklerinde bir seviye yükselmesini, hatta bir "AGI anını" (yani yapay genel zekanın ortaya çıkışını) temsil ettiği iddiasıyla konuşuluyor.

OpenClaw, Claude veya ChatGPT gibi bir LLM'in (büyük dil modeli) üzerinde bir katman olarak çalışıyor ve verilen izin seviyesine bağlı olarak otonom hareket edebiliyor.

Ancak OpenClaw'ın yeteneklerinin bazı götürüleri de var.

UZMANLARDAN UYARI

Surrey Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü inovasyon direktörü Andrew Rogoyski, "Bir bilgisayara yetki vermek önemli riskler taşır. Çünkü yapay zekaya sizin adınıza karar verme yetkisi veriyorsunuz; bu nedenle düzgün bir şekilde kurulduğundan ve güvenliğin düşüncenizin merkezinde olduğundan emin olmalısınız. Clawdbot gibi yapay zeka ajanlarının güvenlik etkilerini anlamıyorsanız, onları kullanmamalısınız."

Ayrıca habere göre, OpenClaw'ın şifrelere ve hesaplara erişmesine izin vermek, kullanıcıları potansiyel güvenlik açıklarına maruz bırakabilir. Rogoyski, OpenClaw gibi yapay zeka ajanlarının hacklenmesi durumunda, kullanıcılarını hedef alacak şekilde manipüle edilebileceklerini de ekledi.