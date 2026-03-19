Güney Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzey ilçeleri olan Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Karesi ve Balya’da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların 20 Mart Cuma günü gece yarısı itibarıyla başlayarak gün boyu yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır