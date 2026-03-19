Güney Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Marmara için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yetkililer, beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzey ilçeleri olan Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Karesi ve Balya’da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların 20 Mart Cuma günü gece yarısı itibarıyla başlayarak gün boyu yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

19 Mart 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralıNevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Çatalca'da kıyıya vuran füze başlığı imha edildiÇatalca'da kıyıya vuran füze başlığı imha edildi

Canlı Skor
Marmara meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı İran tarafından vuruldu! Acil iniş yaptı

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı İran tarafından vuruldu! Acil iniş yaptı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

