Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi

Elazığ’da dün akşam yıldırımın isabet etmesi sonucu yıkılan minarenin enkazını kaldırma çalışmaları başladı.

Elazığ’da dün akşam yıldırımın isabet etmesi sonucu yıkılan minarenin enkazını kaldırma çalışmaları başladı. Yıldırımın bıraktığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Sürsürü Mahallesi’nde yaşandı. Kenti etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağışından ardından, saat 20.25 sıralarında Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Sürsürü Camii’nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu minare yıkılırken, caminin etrafında kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yıldırımın isabet ettiği camide enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkılan minare ve cami, dronla görüntülendi.

"ÇOK ŞÜKÜR BÜYÜK BİR FACİADAN KURTULDUK"

Yaşanan olay hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sürsürü Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, "Dün akşam namazı ile yatsı namazı arasında şiddetli bir yağmurun yağması ve yıldırımın minareye isabet etmesi sonucunda minaremiz yıkıldı. Çok şükür o esnada kimsenin burada olmaması, taziye evinin kullanılmaması ve vatandaşların oradan geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu. Elazığ valimiz ve belediye başkanımız hemen olayın ardından gelerek inceleme yaptı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda camimiz eski haline gelecektir. Yatsı namazı esnasında olsaydı veya taziye olmaması büyük bir faciayı engelledi. Zaten caminin minaresi, taziye evinin tam yanında kalıyor. Çok şükür büyük bir faciadan kurtulduk. Özellikle minarede hasar var ama taziye evinin ön tarafı ve caminin belli kısımlarında da hasar var" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

