Batman merkezli tefecilik operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Batman merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı şahıslara faiz karşılığında borç para veren, borç ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyerek senetler üzerinden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç talep eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait MASAK'tan temin edilen hesap hareketleri ile kamera kayıtları incelendi.

Ekiplerce Batman, Bursa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe S.A. ve E.A. tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA

